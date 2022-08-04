Погода в СНГ: север Казахстана покинуло ненастье, в Беларуси разгар черничного сезона

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Нестабильность в атмосферу Дальнего Востока вносит китайский циклон. Ливни обрушатся на Амурскую область, сыро будет и во Владивостоке. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24»



Казахстан

Север Казахстана освобождается от туч. Сегодня там солнечно и плюс 25. А на востоке республики по-прежнему жарко. До плюс 35. Так, в поисках воды в Усть-Каменогорске несколько собак спустились к реке Иртыш, но выбраться не смогли. Местная жительница заметила животных и вызвала подмогу. Спасатели на лодке переправили собак на другой берег.



Беларусь

«Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Беларуси из-за жары. На юге плюс 30. В Минске на несколько градусов прохладнее. Не так знойно будет и в ряде других областей: ожидаются кратковременные дожди. В разгар черничного сезона в Брестской области организовали ягодные туры. Сборщиков сопровождает проводник. С собой нужно взять защитные средства от комаров и клещей, воду, перекус и хорошее настроение. Осенью туристам предложат отправиться за клюквой.



Кыргызстан

С утра Бишкек оказался в зоне дождя. Осадки сбили жару и принесли в город свежесть. Плюс 27 в столице Кыргызстана. Немного дождей принесет грозовой фронт и жителям северных областей. Порция осадков достанется и курортной Чолпон-Ате. Но на температуру воды в озере Иссык-Куль ненастье не повлияет. Она сейчас комфортная для купания.