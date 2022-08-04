|
Минсельхозпрод Беларуси: Внутренний рынок полностью обеспечен молоком
04.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Внутренний рынок Беларуси на 100% обеспечен молоком собственного производства, об этом заявили в Минсельхозпроде страны, передает «МИР 24».
В некоторых интернет-СМИ прошла информация, что на прилавках магазинов весьма скромный выбор молочной продукции. В ведомстве отметили, что белорусы употребляют меньше половины молока, которое производят в стране. А сужение ассортимента в торговых сетях связано с упаковкой, которой недостаточно.
Чтобы не было уменьшения объема ассортимента молочной продукции, белорусские производители начали фасовать молоко в ПЭТ-бутылки и в пленку.
Ранее в эфире «МИР 24» директор Центра изучения молочного рынка
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В некоторых интернет-СМИ прошла информация, что на прилавках магазинов весьма скромный выбор молочной продукции.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)