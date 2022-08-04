Минсельхозпрод Беларуси: Внутренний рынок полностью обеспечен молоком

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Внутренний рынок Беларуси на 100% обеспечен молоком собственного производства, об этом заявили в Минсельхозпроде страны, передает «МИР 24».

В некоторых интернет-СМИ прошла информация, что на прилавках магазинов весьма скромный выбор молочной продукции. В ведомстве отметили, что белорусы употребляют меньше половины молока, которое производят в стране. А сужение ассортимента в торговых сетях связано с упаковкой, которой недостаточно.

«Есть определенные сложности с тетрапаком, но этот вопрос решается. Наши производители изыскивают иные рынки поставки данной упаковки, прорабатывается сотрудничество с производителями Китая и иных стран. В настоящее время уже завезены партии для испытаний и замены данной упаковки», – сказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Вадим Шагойко.

Чтобы не было уменьшения объема ассортимента молочной продукции, белорусские производители начали фасовать молоко в ПЭТ-бутылки и в пленку.