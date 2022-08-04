Сколько стоит собрать ребенка в школу в Беларуси?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси торговые центры и базары предлагают большие скидки к началу нового учебного года. 70% товаров – отечественного производства. Сколько стоит собрать ребенка в школу, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Сегодня родителям не нужно бегать по магазинам. Некоторые торговые центры отвели под школьные отделы целые этажи. Полный комплект одежды на мальчика обойдется в среднем в 780 белорусских рублей (18 тысяч российских рублей). На девочку – 620 белорусских рублей (более 14 тысяч российских). Продавцы сейчас предлагают купить товары со скидкой.

«Цена зависит от сырья изделия. Если в состав входит более натуральное волокно, шерсть, то, конечно, это удорожает само изделие. Самый популярный – это хлопок. Используется в основном в блузах. Также сейчас начали использовать и в брюках», – говорит товаровед Анастасия Мурач.

Мария Филюшина ищет для дочки качественный деловой костюм, чтобы не сковывал движения, был легким и долго прослужил. Вопрос цены для нее не так важен.

«Мы смотрим то, что нравится дочке и что подходит. А потом будем уже прицениваться», – говорит мама школьницы.

Тут же можно купить канцтовары. Выбор большой, цены разные. Базовый набор из тетради, циркуля, линейки, ручки, карандаша и ластика обойдется минимум в 20 белорусских рублей (460 российских рублей). А вот за набор первоклассника с цветными карандашами, красками, пластилином и многим другим придется отдать 200 белорусских рублей (4,6 тысячи российских).

«70% товара – это производство Республики Беларусь. Также есть импортные производители: Германия, Франция, Китай, Российская Федерация», – отмечает заведующая канцелярской секцией Светлана Кулеш.

За базовый гардероб ученика, в который входят костюм, спортивная форма и обувь, рюкзак и школьные принадлежности родители отдадут в среднем от 1000 белорусских рублей (более чем 23 тысячи российских).

В России к началу учебного года в три раза подорожали школьные товары. Больше всего в цене выросли тетради и дневники. Потратиться родителям придется также и на школьную форму. Ее средняя стоимость с 2,5 тысячи рублей подскочила до 7,5 тысячи.