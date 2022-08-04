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Сколько стоит собрать ребенка в школу в Беларуси?
04.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси торговые центры и базары предлагают большие скидки к началу нового учебного года. 70% товаров – отечественного производства. Сколько стоит собрать ребенка в школу, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Сегодня родителям не нужно бегать по магазинам. Некоторые торговые центры отвели под
Мария Филюшина ищет для дочки качественный деловой костюм, чтобы не сковывал движения, был легким и долго прослужил. Вопрос цены для нее не так важен.
Тут же можно купить канцтовары. Выбор большой, цены разные. Базовый набор из тетради, циркуля, линейки, ручки, карандаша и ластика обойдется минимум в 20 белорусских рублей (460 российских рублей). А вот за набор первоклассника с цветными карандашами, красками, пластилином и многим другим придется отдать 200 белорусских рублей (4,6 тысячи российских).
За базовый гардероб ученика, в который входят костюм, спортивная форма и обувь, рюкзак и школьные принадлежности родители отдадут в среднем от 1000 белорусских рублей (более чем 23 тысячи российских).
В России к началу учебного года в три раза подорожали школьные товары. Больше всего в цене выросли тетради и дневники. Потратиться родителям придется также и на школьную форму. Ее средняя стоимость с 2,5 тысячи рублей подскочила до 7,5 тысячи.
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В Беларуси торговые центры и базары предлагают большие скидки к началу нового учебного года.
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