Погода в СНГ: в Кыргызстане предупреждают о риске схода селей, пчеловоды Армении приступили к сбору меда

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Столичный регион России окутал антициклон , который принес с собой аномальную жару. Сегодня и завтра воздух местами прогреется до 34 градусов. О погоде в странах Содружества рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан



На севере и западе Казахстана летняя идиллия. На градусниках плюс 30. На юге республики сильно жарко. Из-за палящего солнца в нескольких областях уровень пожарной опасности чрезвычайный. Под угрозой не только леса, но и здания. Так, крупное возгорание произошло в Алматы. Вспыхнули склады с продуктами питания. Пламя охватило 600 квадратных метров. Полностью ликвидировать пожар удалось за полтора часа.

Беларусь



В Беларуси объявлен желтый уровень погодной опасности. На юго-востоке страны пройдут кратковременные дожди с грозами. Непогоду усугубляет жара. Воздух раскалится до плюс 33. Рекордные температуры увеличивают риск возникновения пожаров. Запреты или ограничения на посещение лесов введены в 50 районах Беларуси. А самый «горячий» регион – это юг страны. Тем, кто нарушит распоряжение местных властей, грозит штраф в 380 белорусских рублей, это почти девять тысяч российских.

Кыргызстан



Заметно прохладнее стало в Бишкеке. Сегодня в городе плюс 30. Летний зной уступил место комфортной температуре. А вот на большей части страны дожди и штормовая погода. В ближайшие дни сильные ливни обрушатся на Иссык-Кульскую, Ошскую, Джалал-Абадскую и Баткенскую области. Осадки в горных районах могут спровоцировать сход селей, предупреждают в МЧС. Штормовая погода в регионах в регионах продержится до конца недели

Армения

Радикальная жара покидает Армению. Сегодня в Ереване плюс 35: на три градуса ниже, чем накануне. Остатки палящего зноя лишь в Араратской долине. Там плюс 37, а в предгорьях дожди с грозой. Ни осадки, ни активное солнце не могут помешать сбору меда. Он стартовал во всех регионах республики. Пчеловоды собирают только зрелый мед, выдержанный в гнезде не менее недели.

Азербайджан



В Баку и на Апшероне солнечно, плюс 33. Ко второй половине дня воздух прогреется до 37 градусов. Держится жаркая погода и в других регионах республики. Несмотря на зной, аграрии приступили к сбору урожая фруктов. Так, в Хачмазском районе созрели позднеспелые персики. Фермеры говорят, что из-за жаркого лета урожай богатый. В планах собрать более семи тысяч тонн сладких плодов.