В Беларуси вручили госнаграды представителям трудовых и творческих коллективов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Около 50 белорусов сегодня отметили государственными наградами. В списке медработники, аграрии, педагоги, спортсмены, представители творческих профессий, сообщает «МИР 24».

Указ о награждении подписал президент, а вручил премьер-министр страны Роман Головченко. Несколько человек получили личную благодарность от главы государства. Большинство с мероприятия ушли с медалями Франциска Скорины, либо «За трудовые заслуги».

«Настроение прекрасное. Мне вручили высокую правительственную награду. Я всю жизнь посвятил на благо своей страны и своего народа. Поэтому для меня сегодня большой праздник! Волнение, конечно, присутствует, но это хорошее волнение, так и должно быть», – рассказал солист государственного ансамбля «Песняры» Олег Железняков.

«Не только я, но и все наше учреждение образования получило такую достойную награду. Огромное спасибо нашему трудовому коллективу, особенно руководителю, который создает условия, способствующие достижению этих вершин. И, конечно, я не могу не сказать про наших студентов. Без студентов не было бы этих побед, не было бы этих заслуг. Благодаря такому сплоченному тандему мы получаем эти медали», – отметила заведующая отделением Слуцкого государственного колледжа Татьяна Ядченко.

Роман Головченко подчеркнул, что люди – это главный капитал страны, а роль и труд каждого человека бесценны.