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Первый туристический поезд отправится из России в Беларусь
05.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Первый туристический поезд из России в Беларусь отправится 5 августа по круговому маршруту Москва-Брест-Минск-Москва, а еще один состав пойдет по круговому маршруту Москва-Гродно-Минск-Москва 12 августа, сообщает
В состав включены спальные вагоны купе и СВ, оборудованные кондиционерами, душевыми кабинами и розетками, а также вагон-ресторан. Для того, чтобы отправиться в «Белорусский вояж», необходимо приобрести путевку, в которую включена дорога, экскурсионная программа, трансфер и питание.
Цена пакетного тура Москва-Брест-Минск-Москва начинается от 30,5 тысячи рублей, тур Москва-Гродно-Минск-Москва стоит от 27 тысяч рублей. Длительность туров – четыре дня и три ночи.
Ранее стало известно, что
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Для того, чтобы отправиться в «Белорусский вояж», необходимо приобрести путевку, в которую включена дорога, экскурсионная программа, трансфер и питание.
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