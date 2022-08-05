Первый туристический поезд отправится из России в Беларусь

В состав включены спальные вагоны купе и СВ, оборудованные кондиционерами, душевыми кабинами и розетками, а также вагон-ресторан. Для того, чтобы отправиться в «Белорусский вояж», необходимо приобрести путевку, в которую включена дорога, экскурсионная программа, трансфер и питание.

Цена пакетного тура Москва-Брест-Минск-Москва начинается от 30,5 тысячи рублей, тур Москва-Гродно-Минск-Москва стоит от 27 тысяч рублей. Длительность туров – четыре дня и три ночи.