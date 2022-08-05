ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первый туристический поезд отправится из России в Беларусь

05.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Первый туристический поезд из России в Беларусь отправится 5 августа по круговому маршруту Москва-Брест-Минск-Москва, а еще один состав пойдет по круговому маршруту Москва-Гродно-Минск-Москва 12 августа, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на РЖД.

Российские туристы выбирают Армению и Кыргызстан

В чем причины роста популярности этих направлений?
Отмечается, что отправление происходит с Белорусского вокзала российской столицы. Формат путешествия – «отель на колесах», ночью туристы будут передвигаться на поезде между городами, а днем осматривать достопримечательности.

В состав включены спальные вагоны купе и СВ, оборудованные кондиционерами, душевыми кабинами и розетками, а также вагон-ресторан. Для того, чтобы отправиться в «Белорусский вояж», необходимо приобрести путевку, в которую включена дорога, экскурсионная программа, трансфер и питание.

Цена пакетного тура Москва-Брест-Минск-Москва начинается от 30,5 тысячи рублей, тур Москва-Гродно-Минск-Москва стоит от 27 тысяч рублей. Длительность туров – четыре дня и три ночи.

Ранее стало известно, что чартерная программа в Дагестан продлена до 24 сентября. В ее рамках предусмотрено несколько форматов программ, отличающихся по цене и наполнению экскурсиями.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для того, чтобы отправиться в «Белорусский вояж», необходимо приобрести путевку, в которую включена дорога, экскурсионная программа, трансфер и питание.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мобильный платежный сервис Mir Pay заработал в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.08.2022
Mir24.TV Belarus
05.08.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика