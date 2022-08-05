Мобильный платежный сервис Mir Pay заработал в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На территории Беларуси начал работать мобильный платежный сервис Mir Pay. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе платежной системы «Мир».

«Держатели карт «Мир» – пользователи смартфонов на базе ОС Android (от версии 7.0 с поддержкой NFC) теперь могут оплачивать покупки через Mir Pay как в России, так и в Беларуси. Работу с сервисом поддерживают POS-терминалы банков – участников белорусской платежной системы БЕЛКАРТ, в которых принимаются бесконтактные карты. Инфраструктура приема бесконтактных карт «Мир» и сервиса Mir Pay в Беларуси продолжит расширяться», – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что с 5 августа банк ВТБ (Беларусь) предоставляет своим клиентам возможность загрузить ранее выпущенные им карты «Мир» в сервис Mir Pay. Пользователям доступна оплата покупок и услуг при помощи Android-смартфонов как в Беларуси, так и в России – в сети устройств всех российских банков, обслуживающих платежи Mir Pay. Загрузить в приложение пользователи могут как уже выпущенную пластиковую карту, так и виртуальную карту «Мир» белорусского ВТБ.

Отмечается, что в Mir Pay можно загрузить карты «Мир» более чем 100 российских банков. Бесплатное приложение доступно для скачивания в Google Play, RuStore и App Gallery.