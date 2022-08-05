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Лукашенко проверил работу агрообъединений
05.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сельскохозяйственный комплекс, в который объединили несколько убыточных хозяйств, работает в Витебской области. Сегодня его посетил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «МИР 24»
Молоко с фермы комплекса поступает на местный завод в городе Поставы. Основной продукт здесь – это сыры. Их поставляют как на собственный рынок, так и на экспорт. Предприятие загружено на 100%. Но такой результат приносят не все агрообъединения, а их в области несколько. У половины отрицательная рентабельность, долги по кредитам просрочены. Президент отметил: сам проект по интеграционным структурам перспективный.
Президенту доложил о ходе уборочной кампании. Глава государства отметил: темпы средние, нужно ускориться. Особое внимание уделил сохранности техники и заготовке кормов для животных.
Ранее сообщалось, что
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Президенту доложили о ходе уборочной кампании. Глава государства отметил: темпы средние, нужно ускориться.
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