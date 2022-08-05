Лукашенко проверил работу агрообъединений

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сельскохозяйственный комплекс, в который объединили несколько убыточных хозяйств, работает в Витебской области. Сегодня его посетил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «МИР 24»

Молоко с фермы комплекса поступает на местный завод в городе Поставы. Основной продукт здесь – это сыры. Их поставляют как на собственный рынок, так и на экспорт. Предприятие загружено на 100%. Но такой результат приносят не все агрообъединения, а их в области несколько. У половины отрицательная рентабельность, долги по кредитам просрочены. Президент отметил: сам проект по интеграционным структурам перспективный.

«Мы определили сырьевые зоны для перерабатывающих предприятий, поэтому интеграционным структурам в Витебской области быть. Это решение правильное. Встает вопрос: а результат? Из-за недостатка сырья остаются незагруженными мощности перерабатывающих предприятий. Проблемы нарастают как снежный ком. Некоторые руководители закредитованных предприятий продолжают надеяться, что им спишут долги, помогут и так далее. Будем помогать всем, кто упирается и дает результат», – сказал Александр Лукашенко.

Президенту доложил о ходе уборочной кампании. Глава государства отметил: темпы средние, нужно ускориться. Особое внимание уделил сохранности техники и заготовке кормов для животных.