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Лукашенко проверил работу агрообъединений

05.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сельскохозяйственный комплекс, в который объединили несколько убыточных хозяйств, работает в Витебской области. Сегодня его посетил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает «МИР 24»

Молоко с фермы комплекса поступает на местный завод в городе Поставы. Основной продукт здесь – это сыры. Их поставляют как на собственный рынок, так и на экспорт. Предприятие загружено на 100%. Но такой результат приносят не все агрообъединения, а их в области несколько. У половины отрицательная рентабельность, долги по кредитам просрочены. Президент отметил: сам проект по интеграционным структурам перспективный.

«Мы определили сырьевые зоны для перерабатывающих предприятий, поэтому интеграционным структурам в Витебской области быть. Это решение правильное. Встает вопрос: а результат? Из-за недостатка сырья остаются незагруженными мощности перерабатывающих предприятий. Проблемы нарастают как снежный ком. Некоторые руководители закредитованных предприятий продолжают надеяться, что им спишут долги, помогут и так далее. Будем помогать всем, кто упирается и дает результат», – сказал Александр Лукашенко.

Президенту доложил о ходе уборочной кампании. Глава государства отметил: темпы средние, нужно ускориться. Особое внимание уделил сохранности техники и заготовке кормов для животных.

Ранее сообщалось, что белорусские аграрии начали уборку льна.



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Президенту доложили о ходе уборочной кампании. Глава государства отметил: темпы средние, нужно ускориться.
 
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