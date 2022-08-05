Лукашенко призвал наращивать экспорт белорусской сельхозпродукции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко посетил комплекс в Витебской области . Проект успешно объединил несколько убыточных сельхозпредприятий. Как налажена работа, расскажет корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.



В поле ни одного трактора, солома разбросана. Недочеты в регионе президент заметил еще с вертолета. А на земле обнаружились и другие проблемы: корм для животных заготавливают не по технологии.

«Ты видел эти ямы? Положили в июне-месяце сенаж. И что произошло? После дождей все туда затекло. Жижа. Мы что, хотим скот угробить? И потом ахать-охать, что у нас падеж? Разбестились до крайности», – сказал Лукашенко.



Содержание животных на этой ферме Александр Лукашенко оценил. Как и хозяйский подход руководства. Возвели комплекс два года назад. На строительстве получилось сэкономить. При этом оборудование – современное. Удои здесь рекордные по Витебской области.

«Генетика в первую очередь. И, конечно, корма. Большое дело уделяем кормам. Коровы на этой ферме кушают девять килограммов комбикорма. Можете представить себе, 10 буханок хлеба», – отметил директор сельскохозяйственного предприятия Вячеслав Криштофович.



Отсюда молоко поступает на местный завод в Поставах. За счет таких хозяйств производство загружено на 100%. Там научились делать сырные деликатесы. Красный чеддер, мраморный сыр, французский конте и пекорино по итальянской технологии. Есть и классика – российский.

Сыры, масло, молоко производят и на экспорт. Основной покупатель – Россия. Президент призывает наращивать продажи и расширять рынки. В мире нехватка продовольствия. А местным производителям нужно зарабатывать.



«Экспорт – это не только продажи. Мы людей на наших рынках, новых рынках, старых рынках, особенно новых, приучим к нашей продукции. И когда человек привыкнет к белорусскому, попробует, пощупает его и поймет, что это хороший товар, он навсегда наш», – заявил Лукашенко.



Интеграционные структуры в Витебской области стали экспериментом. Смысл – «подтянуть» убыточные хозяйства, а перерабатывающие заводы в малых городах обеспечить молоком, мясом и зерном. Белорусский лидер уверен: путь выбран верный. Но есть нюансы.



«Мы определили сырьевые зоны для перерабатывающих предприятий. Поэтому интеграционным структурам в Витебской области быть. С какой стороны ни посмотри, это решение правильное. Встает вопрос: а результат? Из-за недостатка сырья остаются незагруженными мощности перерабатывающих предприятий. Проблемы нарастают, как снежный ком», – сказал глава государства.



В «минус» работают два крупных агропромышленных объединения в регионе. Долги растут. Президент считает: виной всему – коллективная безответственность, как рабочих, так и руководителя. А в таком случае не стоит рассчитывать на господдержку.



«Если сегодня в сельхозпродукции плохо, то завтра будет плохо на всех этапах цепочки. Не будет железного кулака – ничего не сделаешь. Мы без Витебской области не обойдемся, трудно будет, есть хорошие районы, хорошие хозяйства. Но есть бездельники. Так вот без бездельников страна запросто обойдется. Если мы те деньги, которые бездельникам дарим, вложим в тех, кто хорошо работает, мы получим на 25-30% продукции в стране больше», – подчеркнул Лукашенко.



Объемы будущей продукции зависят и от нынешней уборочной кампании. Александр Лукашенко потребовал ускориться – использовать каждый солнечный час. И усилить контроль за полевыми работами. Нарушения растут, как и снопы сена.