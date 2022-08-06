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Из Москвы в Беларусь отправился туристический поезд: чем привлекателен железнодорожный круиз

06.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из Москвы в Беларусь отправился туристический поезд «Белорусский вояж». Он провезет пассажиров по самым интересным достопримечательностям. Корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова отправляла туристов в дорогу.

В путешествие туристов провожают оркестром. Прямо на перроне – белорусская музыка в исполнении народного ансамбля. В «Белорусский вояж» едут в одиночку, семьями, компаниями друзей. Поезд забит под завязку: более 270 мест, и все заняты.

«Впервые еду туда – интересно. Там много исторических моментов, в частности связанных с Великой Отечественной войной», – поделилась туристка.

Анастасия с дочерью Ксенией уже не первый раз путешествуют на туристических поездах. До этого были в туре по Карелии. Настолько впечатлились, что теперь изучают новые маршруты.

«Это удобно. Не надо думать о том, что где-то какие-то экскурсии надо брать, где-то надо останавливаться. Ты едешь из Москвы и приезжаешь обратно в Москву», –поделилась Анастасия Бронюк.

Четыре дня в железнодорожном круизе. По дороге все самое интересное. Туристический поезд отправляется по двум красивейшим городам: Брест и Минск. Поезд делает несколько остановок в Беларуси. Состав будет двигаться по ночам, а днем его пассажиры смогут изучать достопримечательности.

Такой маршрут по душе россиянам. Для них Беларусь стала новым туристическим направлением.

«Мы наблюдали достаточно высокий спрос. Очень много звонков от туристов, которые заинтересовались этим маршрутом и готовы были ехать с нами», – сказал представитель ООО «РЖД тур» Валерий Шилков.

Не просто поезд, а настоящая гостиница. Некоторые купе больше похожи на номера в отеле. Вагоны повышенной комфортности: есть удобные душевые кабинки с горячей водой, кондиционеры, электророзетки, а еще ресторан.

«Купе комфортное. Самое главное, что есть полочка для высоких мест. Можно положить книжку или косметичку. Будет чем заняться в этом поезде», – отметила пассажир Валерия.

Поезд довезет до уникальных архитектурных сооружений. Туристы увидят знаменитую на весь мир Брестскую крепость. Оборонительное сооружение возвели по приказу Николая I 180 лет назад. Стены в два метра толщиной выдерживали пушечные ядра. Крепость защищала во время Первой мировой войны, а в 41-м советские солдаты почти месяц держали оборону от наступления фашистов.

В знаменитой Беловежской пуще – нетронутая природа. Это единственный лесной массив в Европе, в котором растет более тысячи многовековых деревьев. Поезд также довезет до Минска, где можно погулять по городу, побывать в ратуше и в историческом центре.

Купе в туристическом поезде стоит от 30 тысяч рублей, СВ от 43. «Белорусский вояж» этим летом сделает два рейса, 5 и 12 августа.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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