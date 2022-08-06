Из Москвы в Беларусь отправился туристический поезд: чем привлекателен железнодорожный круиз

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из Москвы в Беларусь отправился туристический поезд «Белорусский вояж». Он провезет пассажиров по самым интересным достопримечательностям. Корреспондент «МИР 24» Анастасия Лиходедова отправляла туристов в дорогу.

В путешествие туристов провожают оркестром. Прямо на перроне – белорусская музыка в исполнении народного ансамбля. В «Белорусский вояж» едут в одиночку, семьями, компаниями друзей. Поезд забит под завязку: более 270 мест, и все заняты.

«Впервые еду туда – интересно. Там много исторических моментов, в частности связанных с Великой Отечественной войной», – поделилась туристка.

Анастасия с дочерью Ксенией уже не первый раз путешествуют на туристических поездах. До этого были в туре по Карелии. Настолько впечатлились, что теперь изучают новые маршруты.

«Это удобно. Не надо думать о том, что где-то какие-то экскурсии надо брать, где-то надо останавливаться. Ты едешь из Москвы и приезжаешь обратно в Москву», –поделилась Анастасия Бронюк.

Четыре дня в железнодорожном круизе. По дороге все самое интересное. Туристический поезд отправляется по двум красивейшим городам: Брест и Минск. Поезд делает несколько остановок в Беларуси. Состав будет двигаться по ночам, а днем его пассажиры смогут изучать достопримечательности.

Такой маршрут по душе россиянам. Для них Беларусь стала новым туристическим направлением.

«Мы наблюдали достаточно высокий спрос. Очень много звонков от туристов, которые заинтересовались этим маршрутом и готовы были ехать с нами», – сказал представитель ООО «РЖД тур» Валерий Шилков.