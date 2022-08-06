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В Минске прошло первое заседание Молодежного парламента второго созыва
06.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Минске прошло первое заседание Молодежного парламента второго созыва, сообщает «МИР 24».
В него вошли 138 человек со всей Беларуси. Большая часть уже не студенты, а работающие молодые люди с высшим образованием. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова открыла заседание и ответила на все вопросы участников встречи.
«Молодежь тоже разная. Разные подходы, разные взгляды. Но когда общаешься с ними, для себя понимаешь, что мы на правильном пути. Мы передаем им свой опыт, а они – знания того, что происходит в молодежной среде. Для нас это очень важно», – сказала Наталья Кочанова.
Молодежный парламент при Национальном собрании появился в Беларуси в июле 2020 года.
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Молодежный парламент при Национальном собрании появился в Беларуси в июле 2020-го года.
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