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В Минске прошло первое заседание Молодежного парламента второго созыва

06.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске прошло первое заседание Молодежного парламента второго созыва, сообщает «МИР 24».

В него вошли 138 человек со всей Беларуси. Большая часть уже не студенты, а работающие молодые люди с высшим образованием. Председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова открыла заседание и ответила на все вопросы участников встречи.

«Молодежь тоже разная. Разные подходы, разные взгляды. Но когда общаешься с ними, для себя понимаешь, что мы на правильном пути. Мы передаем им свой опыт, а они – знания того, что происходит в молодежной среде. Для нас это очень важно», – сказала Наталья Кочанова.

Молодежный парламент при Национальном собрании появился в Беларуси в июле 2020 года.



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Теги: Минск
 
 
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Молодежный парламент при Национальном собрании появился в Беларуси в июле 2020-го года.
 
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