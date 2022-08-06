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«Белорусский вояж»: первый туристический поезд прибыл из Москвы в Брест
06.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из Москвы в Брест впервые прибыл туристический поезд. Путешествие в формате «отель на колесах»: ночью туристы передвигаются в вагонах между городами, а днем осматривают достопримечательности. На уникальном маршруте побывала и корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
В поезде – только туристы, такой состав в стране впервые – пять вагонов и все заняты. Путешественников около 130 человек. Сегодня в расписании пять экскурсий по Брестскому региону, от достопримечательностей до дегустаций.
Комфорт пассажиров – на первом плане. В составе поезда современные вагоны: купе и СВ, внутри кондиционеры, душевые кабинки и розетки.
«В туристические поезда включаются самые современные вагоны постройки 2020-2022 года. Встроена система контроля климата, стоят самые современные приборы, которые следят за безопасностью», – перечисляет начальник пассажирского поезда Сергей Карпеев.
Пакет – туристический, в него входят проезд, экскурсионная программа и питание. За все от 30,5 тысячи российских, или больше 1300 белорусских рублей.
«Документы никакие, кроме паспорта не нужны. В поезде удобно, потому что у нас трансфер организован до всех мест исторических», – отметил турист Константин Груничев.
На осмотр Брестской крепости – около двух часов и несколько локаций. По территории цитадели передвигаются только пешком. На улице в это время – плюс 32. В ход идут зонтики, шляпки и солнечные очки.
«Появилось очень много времени, дети выросли – и сейчас можем себе позволить попутешествовать», – отметил турист Василий Якубов.
«Хотелось бы посмотреть как можно больше. Потому что видели всегда на картинках, и никогда здесь не были», – дополняет супруга Елена Якубова.
А дальше автобусы отправятся в Брест. Туристы увидят легендарного фонарщика и загадают желание во время зажжения фонарей.
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Больше двух тысяч километров и четыре дня в пути, маршрут особый – все на поезде.
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