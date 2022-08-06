«Белорусский вояж»: первый туристический поезд прибыл из Москвы в Брест

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из Москвы в Брест впервые прибыл туристический поезд. Путешествие в формате «отель на колесах»: ночью туристы передвигаются в вагонах между городами, а днем осматривают достопримечательности. На уникальном маршруте побывала и корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В поезде – только туристы, такой состав в стране впервые – пять вагонов и все заняты. Путешественников около 130 человек. Сегодня в расписании пять экскурсий по Брестскому региону, от достопримечательностей до дегустаций.



Больше двух тысяч километров и четыре дня в пути, маршрут особый – все на поезде.

«Должна быть четкость, организованность. На каждой железной дороге есть свой туристический центр. И мы, как приемная сторона принимаем этих туристов и организовываем для них экскурсионное обслуживание», – рассказала начальник туристического центра Минского отделения Белорусской железной дороги Алла Сафонова.

Комфорт пассажиров – на первом плане. В составе поезда современные вагоны: купе и СВ, внутри кондиционеры, душевые кабинки и розетки.

«В туристические поезда включаются самые современные вагоны постройки 2020-2022 года. Встроена система контроля климата, стоят самые современные приборы, которые следят за безопасностью», – перечисляет начальник пассажирского поезда Сергей Карпеев.

Пакет – туристический, в него входят проезд, экскурсионная программа и питание. За все от 30,5 тысячи российских, или больше 1300 белорусских рублей.

«Документы никакие, кроме паспорта не нужны. В поезде удобно, потому что у нас трансфер организован до всех мест исторических», – отметил турист Константин Груничев.



На маршруте пять экскурсоводов. За каждым закреплен автобус и отдельная группа туристов, они вместе весь день. Большую же часть времени отвели на исторические объекты: в Музее обороны – вся Великая Отечественная в самых эмоциональных деталях.

«Экскурсия очень интересная, насыщенная. Здесь столько боли в этой экскурсии. Когда проходишь через ворота – мурашки по коже идут», – делится впечатлениями турист Нина Цветкова.

На осмотр Брестской крепости – около двух часов и несколько локаций. По территории цитадели передвигаются только пешком. На улице в это время – плюс 32. В ход идут зонтики, шляпки и солнечные очки.

«Появилось очень много времени, дети выросли – и сейчас можем себе позволить попутешествовать», – отметил турист Василий Якубов.

«Хотелось бы посмотреть как можно больше. Потому что видели всегда на картинках, и никогда здесь не были», – дополняет супруга Елена Якубова.



В Беловежской пуще туристам устроили прием в национальном стиле с песнями и угощениями.

А дальше автобусы отправятся в Брест. Туристы увидят легендарного фонарщика и загадают желание во время зажжения фонарей.