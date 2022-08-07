Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 1 по 7 августа 2022 года

Источник материала: ProBusiness



Фото из архива героев

Мания величия у руководителей, бизнес бывших проводников поезда и проблемы с ботоксом у центров красоты. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Компания Tetra Pak ушла из России. И это проблема для производителей пищевых продуктов, которые используют популяную упаковку для своих товаров. Первыми пострадали производители соков. На полках магазинов уже начали появляться упаковки с «новым дизайном». Почему минимализм вряд ли пойдет брендам на пользу и что с этим делать дальше , порталу «Про бизнес» рассказала владелец брендингового агентства BrandTerra Елена Бондарчук.

На рынке торговой недвижимости Минска все сильно изменилось за полгода: падает выручка арендаторов, снижаются доходы собственников. Подробный обзор читайте тут.

Полезное для бизнеса

Почему таланты не уживаются в компании? Да потому что им трудно, когда их не слушают и не понимают. Или не хотят понять. Большинство руководителей страдают некоей манией «интеллектуального величия»: им кажется, что они все знают и чувствуют лучше, чем их подчиненные. Это в буквальном смысле закрывает их «слушание» от иных взглядов на мир и других точек зрения. Как изменить себя и свое отношение к подчиненным , рассказали сооснователь и учредитель международной организации интерим-менеджеров Interim Business Association Николай Иняхин и Олег Афанасьев.

В июле в Таллине прошла конференция по интернет-маркетингу Tallin digital week. Эксперты обсуждали многое: от личной эффективности и секретов публичных выступлений до сложных воронок продаж. Один из спикеров конференции — основатель digital-агентства YEES Евгений Чернобай — привез из Эстонии полезные тезисы выступлений, которыми поделился с «Про бизнес».

Рост охватов и объемов продаж на Ozon и Wildberries не дает покоя белорусским предпринимателям. Всем понятно, что туда нужно выходить, но далеко не всем — на какой из маркетплейсов стоит сделать ставку. Время уходит, конкуренция растет, решение нужно принимать как можно быстрее. Маркетолог-аналитик агентства интернет-маркетинга Qmedia.by Надежда Парахневич специально для «Про бизнес» сравнила обе популярные площадки по разным параметрам .

Истории бизнеса

Еще четыре года назад Андрей и Евгения Крачковские приносили пассажирам чай в купе и проверяли билеты в вагоне, любовались стремительно меняющимися пейзажами из окон поездов и под стук колес мечтали о том, что когда-нибудь все будет иначе. И, если бы не пандемия, возможно, так и не решились бы на перемены. Теперь же чай супруги не подают, а продают. А с ним — еще десятки видов экзотических приправ, заморских соусов, необычного варенья — например, из сосновых шишек — и крафтового пива. О том, как открыть гастробутик и сделать его успешным в маленьком белорусском городе, читайте в нашей статье .

Запустить бизнес, основанный на близкой коммуникации с людьми, в начале 2020-го, прямо на старте пандемии? Легко. Выжить после этого? Нелегко, но возможно. Соучредители Центра эстетической медицины и косметологии Molecula из Минска Егор Адамович и Ксения Мухаметшина это сделали и рассказали, как работает их бизнес, где салону красоты найти хорошие кадры и к чему нас приведет дефицит «ботокса» .

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