Тружениц жатвы наградили в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Хлеб на ладонях женщины» – акцию с таким названием проводит Белорусский союз женщин. По всей стране вручают награды труженицам полей, тем, кто убирает зерно, контролирует его качество, готовит еду для хлеборобов, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.



Ольга Бойко готовит для комбайнеров обед, пока они в поле. Встает в шесть утра, а уже в 11 везет на жатву большие термосы с едой. Блюда готовит по домашним рецептам, каждый день накормить нужно несколько десятков хлеборобов.

«Мы готовим то, что любят они. А они любят щи, борщи, пюре, картошку, котлеты. Первое, второе, третье, как положено. Приятно, когда говорят «спасибо, было очень вкусно», все съедают. Мне эта работа нравится», – рассказывает повар агрокомплекса Ольга Бойко.

Разгрузить машины, проверить и высушить зерно. Галина Вакир на жатве отвечает за качество сырья. За день принимает до 200 тонн. В мужском коллективе ее ценят и оберегают.

«Наш коллектив слаженный, все один за одного, все в ответе за зерно. Муж работает тоже здесь, на «Амкодоре», сын трудится на комбайне, у нас уже династия семейная. Работаем с утра до вечера, ухожу, когда уже придет последний комбайн с поля», – говорит заведующая зернотоком Галина Вакир.

Работа тружениц в полях не остается без внимания общественных объединений. Белорусский союз женщин ежегодно вручает благодарности и подарки: технику, кухонные и домашние принадлежности. В гости на жатву приезжают символично – с караваем.

«Мы благодарим каждую женщину, которая участвует в уборке урожая. Это и помощники комбайнеров, и повара, и заведующие складов, которые принимают урожай. Многие женщины, работающие на инженерно-технических отраслях, по ночам принимают зерно», – отметила председатель первичной организации Белорусского союза женщин Ольга Базылева.

В рамках акции «Хлеб на ладонях женщины» полевых работниц поблагодарят во всех районах страны.

В Беларуси уже убрали более 30% зерновых.