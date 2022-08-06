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Тандем комбайнеров поставил рекорд уборочной в Беларуси

06.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси наградили экипаж комбайнеров. Среди молодых хлеборобов они первые намолотили две тысячи тонн зерна, сообщает «МИР 24».

Поздравляли чемпионов уборочной символично – в поле. Лучших хлеборобов наградили в рамках акции «Молодежь за урожай».

«В этот год вообще урожай радует. Стараемся, ну и комбайн, техника вообще не подводит, хорошая», – отметили комбайнеры Олег Панич и Александр Салодкий.

«Работали хорошо, каждую минуту используют, даже непогожую где-то, ремонт где-то, обслуживание комбайна. Понятно, это уборка. Ребята стараются, смотрят за качеством, за всеми параметрами, технологией уборки. Они не только молотят, они и пашут и сеют, то есть этот хлеб они фактически и растят», – рассказал директор сельхозфилиала Александр Плешевич.

Молодежное соревнование проходит по всей стране. По итогам жатвы выберут один лучший экипаж. В прошлом году рекордсмены намолотили более 5000 тонн зерна.



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Поздравляли чемпионов уборочной символично – в поле.
 
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