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Тандем комбайнеров поставил рекорд уборочной в Беларуси
06.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси наградили экипаж комбайнеров. Среди молодых хлеборобов они первые намолотили две тысячи тонн зерна, сообщает «МИР 24».
Поздравляли чемпионов уборочной символично – в поле. Лучших хлеборобов наградили в рамках акции «Молодежь за урожай».
«Работали хорошо, каждую минуту используют, даже непогожую где-то, ремонт где-то, обслуживание комбайна. Понятно, это уборка. Ребята стараются, смотрят за качеством, за всеми параметрами, технологией уборки. Они не только молотят, они и пашут и сеют, то есть этот хлеб они фактически и растят», – рассказал директор сельхозфилиала Александр Плешевич.
Молодежное соревнование проходит по всей стране. По итогам жатвы выберут один лучший экипаж. В прошлом году рекордсмены намолотили более 5000 тонн зерна.
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Поздравляли чемпионов уборочной символично – в поле.
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