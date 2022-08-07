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Сколько стоит мед в странах СНГ и Грузии?
07.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«МИР 24» подсчитал, сколько в среднем стоит один килограмм
Дороже всего – в 594 рубля – обойдется сладкий продукт жителям Армении. В России, Азербайджане и Таджикистане цены примерно одинаковые – 500, 533 и 470 рублей соответственно.
В пределах 400 рублей стоит мед у торговцев в Казахстане, Беларуси и Грузии: 440, 392 и 380 рублей соответственно. В Кыргызстане его можно купить по самой низкой в Содружестве цене – 296 рублей.
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«МИР 24» подсчитал, сколько в среднем стоит один килограмм лакомства.
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