Сколько стоит мед в странах СНГ и Грузии?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«МИР 24» подсчитал, сколько в среднем стоит один килограмм меда в странах СНГ и Грузии.

Дороже всего – в 594 рубля – обойдется сладкий продукт жителям Армении. В России, Азербайджане и Таджикистане цены примерно одинаковые – 500, 533 и 470 рублей соответственно.

В пределах 400 рублей стоит мед у торговцев в Казахстане, Беларуси и Грузии: 440, 392 и 380 рублей соответственно. В Кыргызстане его можно купить по самой низкой в Содружестве цене – 296 рублей.