Внуково и Национальный аэропорт Минск возобновили ежедневные рейсы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Рейс Минск – Москва теперь ежедневный. Вылеты есть утром и вечером, передает телеканал «МИР 24».

Добраться из белорусской столицы до аэропорта Внуково можно примерно за три тысячи российских рублей. Время в пути – немногим больше часа. Белорусская авиакомпания летает и в другие московские аэропорты. Всего она осуществляет 30 рейсов в неделю.

«Москва действительно является важнейшим направлением для нашей авиакомпании. Пользуется высокой популярностью у пассажиров. Перевозки в Россию сейчас занимаю порядка 50%», – отметил заместитель генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности Национальной авиакомпании Беларуси Владимир Баркун.