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Внуково и Национальный аэропорт Минск возобновили ежедневные рейсы
08.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Рейс Минск – Москва теперь ежедневный. Вылеты есть утром и вечером, передает телеканал «МИР 24».
Добраться из белорусской столицы до аэропорта Внуково можно примерно за три тысячи российских рублей. Время в пути – немногим больше часа. Белорусская авиакомпания летает и в другие московские аэропорты. Всего она осуществляет 30 рейсов в неделю.
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Добраться из белорусской столицы до аэропорта Внуково можно примерно за три тысячи российских рублей.
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