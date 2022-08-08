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Миорский металлопрокатный завод в Беларуси стал государственным предприятием
08.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко посетил Миорский металлопрокатный завод. Здесь производят самую тонкую белую жесть, передает «МИР 24».
«С сегодняшнего дня вы работаете как государственное предприятие. В связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства, завод был изъят. Все долги я забрал на государство. Теперь вы белорусский завод. Никакого банкротства, никакой волокиты. Прекрасное производство, надо работать», – заявил Лукашенко.
Чтобы помочь предприятию, его включили в Свободную экономическую зону «Витебск», установили льготные тарифы на газ и электричество. Сырье завод закупает в России. Туда же экспортирует и большую часть выпускаемой продукции. С производства выходит 150 тысяч тонн белой жести в год. Используется она для упаковки пищи.
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Завод открыли два года назад. Но частный инвестор свои обязательства не выполнил, и под угрозой увольнения оказались около 700 человек.
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