Миорский металлопрокатный завод в Беларуси стал государственным предприятием

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко посетил Миорский металлопрокатный завод. Здесь производят самую тонкую белую жесть, передает «МИР 24».



Его открыли два года назад. Но частный инвестор свои обязательства не выполнил. На проектную мощность завод до сих пор не вышел. Под угрозой увольнения оказались около 700 человек.

«С сегодняшнего дня вы работаете как государственное предприятие. В связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства, завод был изъят. Все долги я забрал на государство. Теперь вы белорусский завод. Никакого банкротства, никакой волокиты. Прекрасное производство, надо работать», – заявил Лукашенко.

Чтобы помочь предприятию, его включили в Свободную экономическую зону «Витебск», установили льготные тарифы на газ и электричество. Сырье завод закупает в России. Туда же экспортирует и большую часть выпускаемой продукции. С производства выходит 150 тысяч тонн белой жести в год. Используется она для упаковки пищи.