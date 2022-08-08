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Командная интерактивная бизнес-симуляция Celemi EnterpriseTM и открытый диалог о стратегии на встрече Клуба Про бизнес 26.08.2022

08.08.2022 17:29 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Командная интерактивная бизнес-симуляция Celemi EnterpriseTM и открытый диалог о стратегии на встрече Клуба Про бизнес 26.08.2022

26 августа, в отеле Ренессанс состоится основная встреча Клуба Про бизнес

Тайминг встречи:

18.00 — 19.00 Регистрация на встречу и приветственная кофе-пауза.

19.00 — 19.10 Рассадка за столы и приветствие участников Клуба.

19.10 — 20.20 Выступят Алексей Искорцев, руководитель направления бизнес-симуляций Academ.by и Алексей Дунаевский, DipM MCIM, зам.директора по развитию Academ.by на тему: Стратегия бизнеса: интуиция или осознанный выбор.
Нужна ли стратегия в сложные времена?
Возможно ли определить стратегию в условиях неопределенности?
Что нужно учитывать при выборе стратегии?

20:20 — 21.20 Мозговой штурм за столами.

21.20 — 23.00 Фуршет и нетворкинг.

Командная интерактивная бизнес-симуляция Celemi EnterpriseTM и открытый диалог о стратегии на встрече Клуба Про бизнес 26.08.2022
Алексей Искорцев
Командная интерактивная бизнес-симуляция Celemi EnterpriseTM и открытый диалог о стратегии на встрече Клуба Про бизнес 26.08.2022
Алексей Дунаевский

 

Чтобы принять участие во встрече, оформите подписку на разовое посещение Клуба 

Командная интерактивная бизнес-симуляция Celemi EnterpriseTM и открытый диалог о стратегии на встрече Клуба Про бизнес 26.08.2022

Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ! на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.

Клуб Про бизнес — это сообщество предпринимателей и руководителей. В нашем сообществе, благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.

Также в Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем.

На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.

Стартовав в Беларуси, Клуб Про бизнес постепенно становится международным сообществом. В 2021 году встречи нашего Клуба прошли в Казахстане и ОАЭ.

Присоединяйтесь!

Важно: участие — только для владельцев и руководителей компаний.

Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем видео!

В чем польза Клуба — видеонтервью с участниками

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Генеральный партнер Клуба 2022:

Командная интерактивная бизнес-симуляция Celemi EnterpriseTM и открытый диалог о стратегии на встрече Клуба Про бизнес 26.08.2022

Партнер Клуба: 

Командная интерактивная бизнес-симуляция Celemi EnterpriseTM и открытый диалог о стратегии на встрече Клуба Про бизнес 26.08.2022

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Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? 
Напишите руководителю проектов Руслане Прусаковой!

rp@probusiness.io либо  +375292999528

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