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Командная интерактивная бизнес-симуляция Celemi EnterpriseTM и открытый диалог о стратегии на встрече Клуба Про бизнес 26.08.2022
08.08.2022 17:29 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
26 августа, в отеле Ренессанс состоится основная встреча Клуба Про бизнес
Тайминг встречи:
18.00 — 19.00 Регистрация на встречу и приветственная кофе-пауза.
19.00 — 19.10 Рассадка за столы и приветствие участников Клуба.
19.10 — 20.20 Выступят Алексей Искорцев, руководитель направления бизнес-симуляций Academ.by и Алексей Дунаевский, DipM MCIM, зам.директора по развитию Academ.by на тему: Стратегия бизнеса: интуиция или осознанный выбор.
20:20 — 21.20 Мозговой штурм за столами.
21.20 — 23.00 Фуршет и нетворкинг.
Чтобы принять участие во встрече, оформите подписку на разовое посещение Клуба
Вы также можете
Клуб Про бизнес — это сообщество предпринимателей и руководителей. В нашем сообществе, благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.
Также в Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем.
На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.
Стартовав в Беларуси, Клуб Про бизнес постепенно становится международным сообществом. В 2021 году встречи нашего Клуба прошли в Казахстане и ОАЭ.
Присоединяйтесь!
Важно: участие — только для владельцев и руководителей компаний.
Как проходят встречи Клуба смотрите в нашем
В чем польза Клуба —
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Командная интерактивная бизнес-симуляция Celemi EnterpriseTM и открытый диалог о стратегии на встрече Клуба Про бизнес 26.08.2022
26 августа, в отеле Ренессанс состоится основная встреча Клуба Про бизнес
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