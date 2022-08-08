Ночь, когда все возможно: пять причин побывать на Купалье в Беларуси

По венку девушки можно было прочитать ее статус, темперамент и даже тайные желания. Например, роза считалась символом чистоты и нетронутости. Она так же была знаком, что девушка не против вступить в брак.

Парни плели себе венки из ветвей клена или дуба, что символизировало душевную и физическую силу. Однако венок – это не просто купальское убранство, но и оберег.

«Круг – это символ солнца и символ защиты. Он замыкает вокруг себя пространство, не дает нечистой силе подойти», – объясняет Полина Чепа.

Девушки в купальскую ночь с помощью венков гадали на суженого, бросали их на воду и наблюдали: если венок уплывал далеко, то жди жениха из чужих краев, прибивался к берегу – будет местный возлюбленный. Дурным знаком считалось, если венок утонет или развяжется.

Просто собирать травы и плести венки бессмысленно. Их силу надо активизировать специальной купальской песней. И это вторая причина посетить праздник.

Причина №2. Сила купальской песни

«Купалье насыщено разными обрядами, и каждый обряд сопровождается определенной песней, – говорит участница народного коллектива Елизавета Петровская. – Когда мы собираем травы, то мы поем одни песни, когда мы ведем Купалинку по улице, то другие, когда возле костра – третьи. Когда венки на воду пускают – четвертые. Для встречи солнца тоже есть особенные песни».

Музыка и слова пробуждают энергию всего живого и наделяют его волшебной силой.

Как невозможно посчитать купальские песни, также не поддается счету количество легенд, связанных с праздником. Узнать их – третья причина посетить Купалье.

Причина №3. Узнать купальские поверья

Про Купалье существует огромное количество сказок и поверий. Для одних Иван Купала был сердитым и кипящим гневом солнцем, а для других это христианский святой Иоанн Креститель.

«С приходом христианства праздник посвятили Иоанну Крестителю, язычество и христианство переплелись. Например, лесовик – это языческий образ, черт – уже больше христианский», – объясняет младший научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта Сергей Ермолович.

Магия и эротика Купальской ночи в поверьях славян

