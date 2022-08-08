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Ночь, когда все возможно: пять причин побывать на Купалье в Беларуси
08.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самый любимый праздник у белорусов – это Купалье. По поверьям, в это время человек может обрести суперсилу и суперспособности. И вот вам минимум пять причин, чтобы узнать про это побольше.
Причина №1. Сила трав
Считается, что на Купалье природа набирает максимальную силу. Получить мастер-класс по сбору лечебных трав и научиться плести настоящий купальский венок – первая причина попасть на праздник.
В древности славяне верили, что купальские травы имеют невероятную силу. Женщины стремились собрать их как можно больше, чтобы хватило на весь будущий год. Одни травы собирали по утренней росе, другие днем, третьи – ночью. У каждого растения свое предназначение. Крапиву и плакун траву, например, применяли для защиты от злых духов, цветок иван-да-марья помогает в любви. На Купалье травами не только запасались, но и плели из них главный праздничный аксессуар.
По венку девушки можно было прочитать ее статус, темперамент и даже тайные желания. Например, роза считалась символом чистоты и нетронутости. Она так же была знаком, что девушка не против вступить в брак.
Парни плели себе венки из ветвей клена или дуба, что символизировало душевную и физическую силу. Однако венок – это не просто купальское убранство, но и оберег.
«Круг – это символ солнца и символ защиты. Он замыкает вокруг себя пространство, не дает нечистой силе подойти», – объясняет Полина Чепа.
Девушки в купальскую ночь с помощью венков гадали на суженого, бросали их на воду и наблюдали: если венок уплывал далеко, то жди жениха из чужих краев, прибивался к берегу – будет местный возлюбленный. Дурным знаком считалось, если венок утонет или развяжется.
Просто собирать травы и плести венки бессмысленно. Их силу надо активизировать специальной купальской песней. И это вторая причина посетить праздник.
Причина №2. Сила купальской песни
Музыка и слова пробуждают энергию всего живого и наделяют его волшебной силой.
Как невозможно посчитать купальские песни, также не поддается счету количество легенд, связанных с праздником. Узнать их – третья причина посетить Купалье.
Причина №3. Узнать купальские поверья
Про Купалье существует огромное количество сказок и поверий. Для одних Иван Купала был сердитым и кипящим гневом солнцем, а для других это христианский святой Иоанн Креститель.
Купальская ночь – это хоррор-триллер для наших предков. В это время не только травы, но и ведьмы, лешие, русалки получали особую силу. Детям строго наказывали в лес ни в коем случае не ходить. Для этого, правда, была и другая причина.
«Купалье – это такой праздник, на который все разрешалось. Например, разрешалась свободная любовь. Если рождалось дитя после этого праздника, то оно считалось законным», – отмечает Сергей Ермолович.
Купальских детей называли Иваном да Марьей, а их молодые родители становились мужем и женой.
В волшебную ночь обязательно нужно было пройти обряд очищения огнем. Прыгнуть через костер – четвертая причина приехать на праздник.
Причина №4. Обряд очищения огнем
Для костра собирали старые вещи, бревна, хворост, и разжигали его обязательно у реки. Все стихии должны были встретиться в одном месте: огонь, вода, земля, воздух плюс энергия человека.
Верили, что огонь обладает сверхъестественной, очищающей силой. Это воплощение на земле части божественного солнца. Люди брали друг друга за руки и водили магические круги вокруг костра – хороводы.
Высоте прыжков тоже придавали значение. По высоте прыжков судили, насколько высоким вырастет хлеб. А если во время прыжка сказать фразу: «Я над огнем, а огонь подо мной» – это значит, что человек победил символ солнца, укротил стихию. Такой своеобразный ритуал для повышения самооценки.
В купальскую ночь нельзя спать еще и потому, что это время для поиска чудо-цветка. Попробовать найти его – пятая причина посетить праздник.
Причина №5. Папараць-кветка
Есть поверье, что в купальскую ночь деревья переходят с места на место и разговаривают между собой. Чтобы понимать язык деревьев, птиц, зверей, надо найти папараць-кветку – волшебный цветок. А еще эта находка поможет увидеть спрятанные клады и стать счастливым.
Есть один вид папоротника, который занесен в Красную книгу. Этот цветок, когда раскрывается, ночью светится. И кажется, что это по-настоящему волшебный цветок», – рассказывает младший научный сотрудник Белорусского государственного музея народной архитектуры и быта Олег Аксючиц.
По легенде, только человек с открытым, храбрым и добрым сердцем может увидеть сияние папараць-кветки. Поиски будут затруднять козни нечистой силы, главное – не бояться, тогда нечисть не сможет причинить вред.
Счастье будет тому, кто всю ночь не спал, дождался восхода солнца и искупался на рассвете. Считается, что в это время вода чудодейственная.
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Из каких трав надо плести венок и что означает прыжок через костер?
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