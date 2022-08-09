«Увидели работников с другой стороны» Как технологии виртуальной реальности помогают крупной компании решать HR-задачи

Источник материала: ProBusiness



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Виртуальная реальность применяется сегодня не только в индустрии развлечений и гейминге. Она используется в медицине, науке, промышленности, а теперь еще и в сфере HR, и профобучении. VR-технологии — это огромные возможности и для подготовки, и для повышения лояльности сотрудников. Ведь разработанные программы помогают заботиться о развитии персонала и поддержке их ментального здоровья. В Беларуси совсем немного компаний, внедривших VR в корпоративную среду. Одна из них — «Газпромнефть-Белнефтепродукт» , которая уже около 5 лет применяет технологию в различных сферах.

Узнали, как с помощью VR организация выявляет психофизиологические способности сотрудников, предупреждает профессиональное выгорание, развивает когнитивные способности и учит справляться со стрессом.

В 2018 году в «Газпромнефть-Белнефтепродукт» начали внедрять VR-технологии в программы обучения сотрудников. Благодаря им работники могут совершенствовать профессиональную подготовку: от навыков реагирования в стрессовых и критических ситуациях до отработки инструкций по технике безопасности.

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Надевая VR-шлем, сотрудник оказывается, например, на автозаправочной станции, где происходит нештатная ситуация. Программа устроена так, чтобы работник мог запомнить и научиться выполнять верный алгоритм действий при таком сценарии, а также смог психологически подготовиться к экстремальным ситуациям.

Но это лишь один из множества обучающих кейсов, которые компания создала совместно с разработчиками. В «Газпромнефть-Белнефтепродукт» всерьез занялись темой ментального здоровья своих сотрудников и поняли, что VR может помочь организации в работе с персоналом.

Тогда «Газпромнефть-Белнефтепродукт» обратилась к компании, которая разрабатывает уникальную, интегрированную в шлемы виртуальной реальности технологию, позволяющую фиксировать электрическую активность мозга, активность сердечно-сосудистой системы и вегетативной нервной системы. Накопленный за годы исследований опыт лег в основу скрининг-тестов для оценки психофизиологического состояния сотрудников с использованием VR-очков.

«Предсказываем риск профессионального выгорания и учим справляться со стрессом»

Поговорили с CEO компании CleverPoint Кириллом Красногиром и CTO CleverPoint, кандидатом медицинских наук по биохимии Александром Смирновым о том, как их разработка помогает отслеживать состояние сотрудников при тренировках в VR.

Александр Смирнов:

— Когда мы начинали работать с клиентами, разрабатывая образовательно-медицинские программы, возник вопрос: что испытывает человек, когда находится в виртуальной реальности? Как отследить его физиологические параметры? Поэтому мы решили разработать технологию, которая легко интегрируется в VR и незаметно для клиента позволяет сканировать физиологические параметры, которые несли бы ценную информацию.



Александр Смирнов. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Пока мы единственная компания в мире, которая не только работает с физиологией на высоком уровне достоверности данных, но и имеет реальный кейс по применению. Мы создали полноценное решение для корпоративного сегмента в области human capital менеджмента, поддержки ментального здоровья и профилактики выгорания.

Компания «Газпромнефть-Белнефтепродукт» — новатор на белорусском рынке. Они активно применяют новейшие технологии, которые для многих еще в диковинку, но направлены на выполнение важной для бизнеса задачи — развитие персонала и поддержку его самочувствия.

Сегодня для большинства компаний главный актив — это люди. И от этого зависит благополучие всей организации. «Газпромнефть-Белнефтепродукт» — первый клиент в Беларуси, который в нас поверил и внедрил решение CleverPoint EVA.

Кирилл Красногир:

— VR-очки выступают инструментом, с помощью которого пользователь закрывается от внешних раздражителей. Он полностью сосредотачивается на том, что происходит виртуальном мире. Его сознание и подсознание сфокусированы на 3D-среде, где сложно замаскировать свои реальные паттерны поведения, привычки, физиологические реакции. Важно знать истинную реакцию, на основе которой получается достоверный анализ.



Кирилл Красногир. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

У стресса есть цена — это здоровье человека, его самочувствие. Поэтому важно научиться управлять своей физиологией. Работая с данными, полученными в ходе тестов в VR, мы лучше понимаем особенности каждого человека и то, как максимально эффективно их использовать. Компании это позволяет наладить индивидуальный трудовой стиль для комфортной работы, поменять подходы, улучшить адаптацию в коллективе и коммуникации.

Александр Смирнов:

— Наше решение направлено в первую очередь на стресс-менеджмент в корпорациях. В виртуальной реальности человек решает когнитивные задачи, испытывает нагрузку, сравнимую с рабочей. Мы фиксируем физиологический профиль его реакций и определяем, насколько этот профиль соответствует решаемым задачам. То есть мы понимаем, как сотрудник себя чувствует, сталкиваясь с вызовами и сложностями на работе, как он воспринимает что-то новое, какую гибкость проявляет и как быстро утомляется. Таким образом, предсказывается риск профессионального выгорания.

На основе анализа данных сотрудника составляются рекомендации и предлагаются VR-тренажеры, с помощью которых можно тренировать когнитивные и физиологические показатели. Например, способность контролировать свой уровень возбуждения в сложных ситуациях, возможность восстанавливаться между рабочими задачами, способность сконцентрироваться на рабочем процессе и рационально распределять свои ресурсы.

«На сбор данных о психофизиологии человека обычно уходит 5−6 часов, а с VR — 20 минут»

Кирилл Красногир:

— Технология состоит из двух частей — «железная» и программная:

К «железу» относится непосредственно VR-шлем и устройство CleverPoint. У каждого VR-шлема есть мягкая маска, которая прилегает к лицу. Мы не используем стандартные маски, которые есть в ряде VR-шлемах, а разрабатываем собственную. Ее оснащаем датчиками, которые считывают и записывают данные об электрической активности мозга, показателях сердечно-сосудистой и нервной систем. Сейчас также тестируем дополнительные датчики, позволяющие существенно расширить спектр данных. С их помощью мы сможем анализировать частоту дыхания, температуру, гальванику кожи и другие показатели.

У каждого VR-шлема есть мягкая маска, которая прилегает к лицу. Мы не используем стандартные маски, которые есть в ряде VR-шлемах, а разрабатываем собственную. Ее оснащаем датчиками, которые считывают и записывают данные об электрической активности мозга, показателях сердечно-сосудистой и нервной систем. Сейчас также тестируем дополнительные датчики, позволяющие существенно расширить спектр данных. С их помощью мы сможем анализировать частоту дыхания, температуру, гальванику кожи и другие показатели. К программной части относится специально созданная среда в виртуальной реальности, а также система сбора, анализа и представления данных. Сценарии в виртуальной реальности понятны любому пользователю, даже ребенку. Их достаточно, чтобы собрать отклик физиологии пользователя. В систему также встроены тренажеры биологической обратной связи, которые направлены непосредственно на поддержку или тренировку пользователей.

Отмечу потрясающий отклик у первых сотрудников компании, которые проходили скрининг-тесты в VR. Многие, узнав, что их коллеги участвуют, также приходили и хотели стать волонтерами. Открытость людей к технологиям позволила создать дружественную среду.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Совместная работа показала отличные результаты. Чтобы собрать такой же блок данных о человеке традиционными способами, придется потратить не менее 5−6 часов. Наше решение позволяет это сделать всего за 20 минут.

По итогам тестов система генерирует подробный отчет на 20−25 страниц. На его основе и компания, и сам сотрудник могут сделать выводы. Если какой-либо показатель имеет низкий балл — это не сигнал того, что все плохо. Человек может быть высококлассным специалистом. Но он получает сигнал о том, что ему будет полезна работа с теми или иными параметрами. Для руководителя отчет также выступает ценной информацией о возможности корректировок в коммуникации, взаимодействии с сотрудником.

Сейчас мы слышим отзывы от сотрудников. Многие пересмотрели свои взгляды на режим работы, занялись спортом, начали следить за здоровьем и так далее.

«Могут пересказать инструкцию вплоть до запятой, но в VR соблюдали ее только 50%»

О том, как на предприятии используют VR-технологии в обучении сотрудников и работе с персоналом, рассказали директор «Газпромнефть-Белнефтепродукта» Анатолий Браташ, начальник управления по работе с персоналом Елена Греская, начальник сектора обучения и развития персонала Иван Дривень и ведущий специалист по мобильному обучению персонала Игорь Дранчук.

Анатолий Браташ:

— Наша компания применяет технологии виртуальной реальности в сфере образования сотрудников около пяти лет. Именно в это время одна из строительных фирм внедрила программу, которая позволила в виртуальном мире показать, как будет осуществляться застройка. Это натолкнуло меня на мысль о том, что эти технологии можно применить в сфере подготовки кадров для нашей компании.



Анатолий Браташ. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Важно отметить, что одним из векторов работы «Газпромнефть-Белнефтепродукт» является стремление к оцифровыванию информации, ускорению всех процессов. Так бизнес развивается и не стоит на месте.

Елена Греская:

— Хотела бы подчеркнуть, что в компании уделяется большое внимание вопросам производственной безопасности. Перед командой поставлена амбициозная цель к 2030 году стать бенчмарком по безопасности, а также эффективности и технологичности. Мы стремимся к тому, чтобы полностью устранить и минимизировать причины и факторы травматизма, технических происшествий, различных нарушений в области производственной безопасности.



Елена Греская. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Главная цель: научить специалистов системному подходу в решении данных вопросов. И в этом нам очень помогают VR-технологии. В частности, с помощью «очков» сотрудники отрабатывают определенный алгоритм действий, прописанный в учебных методичках. Конечно, это дает большой положительный эффект: человек формирует устойчивые навыки реагирования на различные ситуации в реальности, практикуя их в виртуальной среде.

Иван Дривень:

— Для многих VR — это либо индустрия развлечений, либо что-то неизведанное. Понимая это, мы сначала разработали с партнерами кейс упражнений, чтобы человек мог легко и быстро адаптироваться к виртуальной реальности, научиться перемещаться и так далее. Ведь надеть очки и сразу четко выполнять действия сложно.



Иван Дривень. Фото: Павел Садовский, probusiness.io

После адаптационного кейса мы приступили к следующему шагу. В VR была создана точная копия нашей форматной АЗС. На ее базе мы создали различные сценарии. Сотрудник, надевая VR-очки, погружается в различные обстоятельства на АЗС. Согласитесь, в реальном мире создать многие условия (например, кейс «Тушение пожара») не представляется возможным. И VR как раз позволяет полностью погрузиться в сценарии и научиться действовать в соответствии с действующим алгоритмом. Это также проверка знаний сотрудника, только гораздо более эффективная, чем обычное тестирование.

Помимо кейса «тушение пожара», на входе линейных сотрудников в компанию мы стараемся сразу показать, как устроена АЗС внутри, снаружи и под землей, так называемый кейс «обзорная экскурсия». Уже более 500 работников знают и понимают, что скрыто от глаз простого автомобилиста.

Игорь Дранчук:

— Технологии виртуальной реальности позволили нам сделать то, что раньше не представлялось возможным. В условиях, максимально приближенных к реальному миру, человек может отработать теоретические навыки.



Игорь Дранчук. Фото: probusiness.io

Среди действующих сотрудников есть те, кто может рассказать инструкцию вплоть до запятой, но, попадая в мир VR, лишь 50% из них действовали четко по плану. Да, все тушили пожар, но очень важно соблюдать инструкцию и правильно действовать в таких ситуациях. Алгоритм нарушается, ведь в мире VR происходит пожар и паника, слышны крики людей — погружение невероятное. При повторном прохождении кейса «тушение пожара» мы отметили улучшение результатов на 35%. И это была победа.

Иван Дривень:

— Что касается нового продукта, о котором рассказывали коллеги подрядной организации, то на сегодняшний день большая часть наших сотрудников уже прошла тестирование. Поначалу реагировали неоднозначно, ведь с этой технологией сталкивались немногие. Но спустя некоторое время наблюдалась повышенная вовлеченность в процесс. Мы уже собрали базу данных скрининг-тестов сотрудников, с которой очень плотно работаем.

«Скрининг-тесты в VR при найме помогают понять, в какой сфере кандидат может быть полезен и где ему будет комфортно»

Анатолий Браташ:

— С помощью виртуальной реальности мы смогли увидеть наших сотрудников с другой стороны. Новые технологии помогают выявить и раскрыть их потенциал, благодаря чему мы выстраиваем эффективную команду. К слову, еще никто из сотрудников не сказал, что «машина» соврала. Простые тесты, чем-то похожие на игру, буквально рассказывают о человеке все: какой ритм работы является для него комфортным, как он ведет себя в различных ситуациях, насколько гибко приспосабливается к изменяющимся условиям, в каком психоэмоциональном состоянии находится.

Использование программы содействует более оперативному закрытию вакансий, тем самым экономя трудозатраты на подбор и адаптацию персонала. К слову, за время использования нового продукта в 2022 году на работу в офис с АЗС переведено 4 человека. Еще 8 сотрудников выросли в 2021—2022 годах по карьерной лестнице и работают на более высоких должностях. Сократился в два раза процент уволенных сотрудников в период испытательного срока.

Сейчас мы рассматриваем вопрос о том, чтобы составлять графики работы персонала АЗС согласно психоэмоциональному профилю людей. В первую очередь такие решения направлены на формирование здоровой атмосферы в коллективе и предотвращение выгорания сотрудников.

Елена Греская:

— В «Газпромнефть-Белнефтепродукт» принят инклюзивный подход к развитию талантов сотрудников. У каждого человека есть талант, и задача компании — раскрыть его.

Эффективная работа сотрудников возможна только в том случае, если они на своих местах и любят то, что делают. Наша компания поняла, что сегодня необходимо уделять должное внимание заботе о ментальном и физическом состоянии своих сотрудников. Это важно для удержания персонала. Согласно проведенным исследованиям американского института Gallup уход рядового специалиста обходится любой компании шесть его зарплат, топ-менеджера среднего звена — 12 зарплат, а топ-менеджера компании — все 36 зарплат.

Естественно, часть сотрудников даже на позициях, соответствующих их психологическому состоянию, находятся в зоне риска выгорания. Благодаря VR мы можем выявлять эти симптомы на ранней стадии. Это помогает предупредить снижение мотивации и возможный уход сотрудника. Выявление выгорания у работников послужило поводом для следующего этапа работы с программой — создание релаксирующего тренажера. Например, сейчас мы используем тренажер, направленный на работу с дыханием.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Кроме того, скрининг-тесты в VR используются компанией при найме. Они позволяют нам понимать, в какой сфере кандидат может быть полезен и где ему будет комфортно. Таким образом, не будет напрягаться его внутреннее «я», он будет уверен, что занимается своим делом. Здесь хотелось бы вспомнить цитату американского предпринимателя Джона Уэлча: «Правильные люди на правильном месте важнее, чем правильная стратегия»

Иван Дривень:

— Мы уже можем оценить эффективность использования VR-технологий в нашей компании. У многих сотрудников наблюдается карьерный рост, они занимают лидирующие позиции на различных конкурсах профессионального мастерства. Нам стало проще проводить отбор на вакантные места.

Наши экономические показатели стали расти за счет высокой вовлеченности сотрудников, максимального использования человеческого капитала. Экономическую эффективность мы видим и при сохранении количества персонала компании.

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