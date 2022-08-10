ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сколько стоит молоко в странах СНГ и Грузии?

10.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«МИР 24» выяснил, сколько стоит молоко в странах СНГ и Грузии. За основу был взят литровый пакет продукта жирностью 3,2%.

Самое дорогое молоко оказалось в Грузии – 111 рублей за литр. В Азербайджане и России оно стоит около 80 рублей. Немного дешевле в Таджикистане. В Армении и Кыргызстане – 50 рублей. Самая маленькая цена на молоко в Беларуси – всего 43 рубля.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самое дорогое молоко оказалось в Грузии – 111 рублей за литр, самое дешевое в Беларуси – 43 рубля.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко: Экономика – это вопрос номер один
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.08.2022
Mir24.TV Belarus
10.08.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика