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Сколько стоит молоко в странах СНГ и Грузии?
10.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«МИР 24» выяснил, сколько стоит
Самое дорогое молоко оказалось в Грузии – 111 рублей за литр. В Азербайджане и России оно стоит около 80 рублей. Немного дешевле в Таджикистане. В Армении и Кыргызстане – 50 рублей. Самая маленькая цена на молоко в Беларуси – всего 43 рубля.
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Самое дорогое молоко оказалось в Грузии – 111 рублей за литр, самое дешевое в Беларуси – 43 рубля.
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