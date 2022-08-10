Источник материала: Mir24.TV Belarus

«МИР 24» выяснил, сколько стоит молоко в странах СНГ и Грузии. За основу был взят литровый пакет продукта жирностью 3,2%.

Самое дорогое молоко оказалось в Грузии – 111 рублей за литр. В Азербайджане и России оно стоит около 80 рублей. Немного дешевле в Таджикистане. В Армении и Кыргызстане – 50 рублей. Самая маленькая цена на молоко в Беларуси – всего 43 рубля.