Лукашенко: Экономика – это вопрос номер один

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Экономика Беларуси адаптировалась к новым реалиям, но надо работать дальше. На заседании Совета министров под председательством президента Александра Лукашенко решали, как обеспечить экономическое развитие в условиях давления западных стран, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.



Два миллиарда долларов в месяц. Продажи в Россию достигли исторического максимума. Растет товарооборот и с Китаем. Но и другие рынки, считает президент, терять нельзя.



«Нам ни в коем случае нельзя уходить из Евросоюза. Это наш ближайший сосед. Мы половину там, по-моему, работали по экспорту. С ними надо работать. Бешенство политиков ужу уходит на задний план. Бизнес есть бизнес», – заявил Лукашенко.



Заседание Совета министров длилось более трех с половиной часов. Никаких закрытых тем: от складских запасов продукции до долгов предприятий. По мнению Александра Лукашенко, правительство и министерства работают не в полную силу.



«Еще раз подчеркиваю: задача одна – не хуже прошлого года . Умереть, но выдержать. Очень серьезная обстановка. Очень серьезная ситуация. Накормлены, напоены, одеты, как в народе говорят, все пока есть. Но это рухнет в одно мгновенье, если мы расслабимся. Экономика – вопрос номер один. Будет экономика – все у нас получится», – заявил Лукашенко.



Экономика адаптировалась к новым реалиям: внешнее сальдо – положительное, инфляция замедлилась. В правительстве считают: полностью восстановить экономический рост помогут экспорт, инвестиции и внутреннее потребление. Чтобы стимулировать последнее, банкам рекомендовали снизить процентные ставки.



«Шоковое состояние прошло, и высокие ставки свою роль сыграли. При этом поведение физических лиц изменилось. На протяжении первого полугодия население является устойчивым продавцом валюты. Более того, население стало больше сберегать. С начала года срочные рублевые депозиты населения выросли более чем на 10%», – отметил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.



Справиться с экономическим давлением Запада под силу импортозамещающим проектам. Важны поставки за рубеж продукции с высокой добавленной стоимостью. Например, фасованное сливочное масло стоит на 20% дороже обычного. Но чтобы все это реализовать, управленцы должны эффективно работать.



«Я никого не хочу пугать. Главе администрации поручено к концу года доложить мне по кадровому реестру полностью. Не потому что вы такие-сякие. Если кто-то не тянет или не хочет, ребята, надо будет уходить. Порой без содержания. Поэтому надо шевелиться. Сильно шевелиться», – отметил Лукашенко.



Говорили и про ценообразование на внутреннем рынке. Президент поручил министру антимонопольного регулирования жестче контролировать стоимость товаров, чтобы не допустить скачков.



Лукашенко поручил правительству составить проект решения по итогам мероприятия. В конце года пройдет еще одно заседание в таком же формате.