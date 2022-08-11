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Семья в Минске отравилась грибами и попала в реанимацию

11.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская семья отравилась грибами и попала в реанимацию в Минске. Помощь людям оказывают столичные медики, передает «МИР 24».

Грибы собрал отец в местном парке. Но вместо зеленушек в корзину попала бледная поганка. О том, что ужин оказался ядовитым, никто не догадывался. Опасные плоды съела и жена грибника. Ей может потребоваться пересадка печени.

«На момент госпитализации тяжелое состояние было у супруги. Проявлялся острый гастроэнтерит, сопровождавшийся многократной рвотой и присоединившейся печеночной недостаточностью. Инкубационный период от приема в пищу ядовитых грибов до первых симптомов наблюдался в течение 15 часов», – сказал заведующий токсикологическим отделением минской больницы скорой помощи Андрей Богдан.

В Беларуси ежегодно прибегают к пересадке печени из-за отравления бледной поганкой. Это единственный способ спасти жизнь, если яд опасного гриба попал в организм.

Напомним, первый случай отравления лесными дарами в этом году зафиксировали еще в апреле в Витебской области.



 
Теги: Минск
 
 
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Помощь людям оказывают столичные медики.
 
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