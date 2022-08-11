«Другой жизни не будет: работать надо сейчас». Мнение о том, как релокейт изменил рынок труда и что это значит для бизнеса

Источник материала: ProBusiness



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Релокейт компаний и работников из Беларуси сильно изменил ландшафт на рынке труда. Однако изменения не так критичны, как казалось еще полгода назад. Белорусы за свою историю успели научиться быстрой адаптации к потрясениям. Управляющий партнер консалтинговой компании ARTITERA , профессиональный хедхантер и карьерный консультант Алексей Немкович считает, что картина на рынке труда уже становится оптимистичнее. Читайте мнение эксперта в материале «Про бизнес».

Люди уезжали в другие страны и раньше, но сейчас ситуация особенная

— Белорусы уезжали из страны всегда. Началось это еще перед Первой Мировой войной и, на мой взгляд, никогда и не заканчивалось. Например, родной брат моего прадеда уехал со всей семьей в 1913 году в США. В начале 90-х прошлого века, многие мои одноклассники уехали в США, Великобританию, Польшу, Израиль. Люди ехали за лучшей долей — чтобы иметь возможность трудиться, зарабатывать, свободнее и разнообразнее жить. Многие из них добились успеха.

Тенденции были разные — после 1991 года многие уехали, чтоб никогда не возвращаться, и старались интегрироваться в экономики тех стран, куда приехали. В 2020 году компании из Польши, Литвы, Латвии и международные корпорации охотно нанимали белорусов — не только квалифицированных специалистов, разработчиков, но и рабочих для портов, производства, АПК.

Но в 2022-м отношение к белорусам поменялось.

Мы довольно долго жили в комфортной для себя парадигме: все наши соседи — Россия, Польша, Литва, Украина — хорошо относились к белорусам, в особенности, с точки зрения найма их на работу. Считая белорусов честными, порядочными, трудолюбивыми и старательными людьми, их охотно нанимали на различные позиции.

В феврале этого года отношение изменилось. Для некоторых стран белорусы стали некоторым образом табуированными. Понятно, что фактически приостановлен наем белорусов в Украине. Также с началом вооруженного конфликта практически приостановлен наем белорусов в Литве, Латвии, Эстонии. Поставлены «на стоп» многие международные проекты, которые реализовывались в нашей стране с привлечением иностранных инвестиций.





Почему уезжают из Беларуси

Люди продолжают уезжать из Беларуси. Но, на мой взгляд, у подавляющего большинства уезжающих это не желание уехать из страны, а вынужденная мера.

Есть два фактора, которые влияют на переезд сотрудников. Они существуют как каждый по отдельности, так и в совокупности:

1. Внешний: IT-компании переезжают и релоцируют своих сотрудников. Они вынуждены это сделать, чтобы продолжать взаимодействовать со своими клиентами из ЕС, США, Канады и так далее. При этом часть сотрудников переезжает в страны ЕС, в Грузию, Армению, Казахстан, Узбекистан.

2. Внутренний: люди уезжают по личным причинам.

3. Совокупность двух этих факторов.

Внутренние факторы были всегда: людям часто кажется, что где-то они смогут реализовать себя лучше, чем на родине. А вот внешний фактор сейчас играет определяющую роль — люди не хотят железного занавеса, не хотят оставаться внутри усеченного мира. Они боятся, что доступный мир ограничится русскоязычным пространством. Это не хорошо и не плохо, это данность: попытка удержаться за иллюзию того, что можно сохранить привычный образ жизни, уехав из страны и продолжив получать зарплату в валюте.

Кто уезжает из страны и почему уезжает бизнес

Если сильно обобщать, то большинство уехавших из страны за последние месяцы — айтишники. Чуть точнее пул уезжающих можно охарактеризовать так:

— те, кто работал на удаленке в интересах иностранных компаний — белорусы даже из небольших городков могли удаленно оказывать услуги копирайтинга, SEO-продвижения через платформы типа Upwork, на биржах фриланса;

— те, кто уверены, что в состоянии найти себе работу в Европе;

— люди, которые могут себе позволить не работать какое-то время.

То, что происходит в мире, а именно противостояние систем, может продлиться полгода, 5 лет, а может и 20 лет. Но все заканчивается. И если у кого-то есть возможность 1−2 года не работать, то возникает желание «отползти» как можно дальше от точки конфликта и абстрагироваться от него.

Для предпринимателей в нынешней ситуации существуют 2 фактора отъезда:

— Бизнес меняет дислокацию, потому что если он этого не сделает, то потеряет ключевых клиентов.

— Бизнес не видит для себя развития. Многие международные компании ушли из Беларуси и России, и взаимосвязанные и интегрированные бизнесы, например те, кто осуществлял сервисные функции, не могут продолжать текущую деятельность.





«Мы все — „дети выживших“»

При этом мы видим, что ситуация начинает меняться. В конце февраля, марте, апреле у многих наших соотечественников была растерянность и реальный психологический шок — мы всего этого не ожидали!

Но свойство человеческой психики — справляться с потрясениями. Ведь человек в течение своей жизни встречается со множеством сложностей — болезнями, потерей работы, разводом, смертью близких — а потом адаптируется и живет дальше. Это свойство человеческого естества — приспосабливаться к меняющимся условиям. Мы все «дети выживших» — тех, кто пережил революцию, гражданскую войну, 2 мировые войны, распад Советского Союза. И, понимая, что рядом с нами ситуация гораздо хуже, чем у нас, мы учимся жить и ценить то, что есть в нашей стране.

Конечно, есть точка зрения России, есть точка зрения Украины, а есть наша, Беларуси и белорусов. И они не обязательно должны быть идентичны.

Сложности переезда

Те, кто уехал, столкнулись с тем, что быть в какой-то стране туристом и работать там же — совершенно разные вещи. Вот основные сложности переезда:

Высокая конкуренция. Люди, которые переезжают в другие страны, занимают там рабочие места. А помимо белорусов, в другие страны приехали много украинцев и россиян. В другой стране вас никто не ждет. Какой бы прекрасной ни была страна, в первое время она для вас чужеродна. Вы приезжаете в место, где на первом этапе никого и ничего не знаете, самых простых бытовых вещей. Везет тем, кто уезжает с командой — им проще, особенно когда компания помогает сотрудникам с релокацией, оказывает поддержку. Аренда жилья. С начала года цены выросли везде, куда массового переехали белорусы. Стоимость аренды жилья могла вырасти в разы. Оказалось, что недорогих комфортных квартир в Батуми по приемлемым ценам уже нет, они все стоят дороже, чем любая хорошая квартира в Минске. К тому же после февраля белорусы для многих — не слишком желанные арендаторы. А найти жилье и договориться про аренду белорусам с детьми и домашними животными — отдельный квест. Страна может быть комфортна для отдыха, но абсолютно не приспособлена для жизни и работы. Вдруг оказывается, что Интернет не такой быстрый, как ты привык дома, что горячая вода идет не 24 часа в сутки, что ночью может отсутствовать электричество, что попасть на прием к врачу можно, только согласовав его заранее и за деньги, а просто так купить лекарство в аптеке — проблематично, на все нужен рецепт.



Сюда же относятся все вопросы, которые касаются детей. Детские сады и школы безусловно есть, но не за те деньги, за которые мы привыкли в Беларуси. И еще нужно постараться, чтобы детей туда приняли. Климат. Одно дело отдыхать в жарком климате, другое дело — работать. Например, даже в Словакии в июне была жара под 40 градусов, невозможно было просто выйти на улицу. Особенности культуры. Можно обнаружить, что в Италии и Испании никто никуда не торопится, ко всему относятся философски. В то же время в скандинавских странах все может быть строго по часам: если в 6 часов что-то закончилось, то оно закончилось и уже не работает. Отношение к сервису. В той же Грузии и Армении можно обнаружить, что ваша взыскательность к сервису гораздо выше, чем она есть в этих странах — это касается кафе, ресторанов, парикмахерских. «Буду жить и путешествовать, не надо ездить в отпуск». В небольших странах все красоты можно осмотреть буквально за несколько дней.



Фото: kv.by.

9. Местная специфика. В Армении, чтобы решить какой-то вопрос, нужен хорошо знакомый армянин, который возьмет тебя за руку и проведет по разным инстанциям. Оказывается, что «ужасная коррумпированная Беларусь» не такая уж ужасная — можно прийти в «одно окно», написать заявление, оно будет принято и зарегистрировано. В других странах люди столкнулись с тем, что даже счет в банке может открываться неделями — и ускорить этот процесс не получается.

10. Снижение уровня жизни. Уровень жизни с учетом переезда и новых трат точно не повышается, его чаще всего не удается сохранить. При релокации затраты гарантированно возрастают, а доход остается тем же (и то не всегда).

Рынок труда схлопнулся

Из-за всего этого с рынком труда произошло то же самое, что и в период пандемии, когда все стало «на стоп». Какие-то бизнесы были проданы, какие-то ликвидированы, кто-то сменил дислокацию, а кто-то приостановил наем. И рынок труда, соответственно, схлопнулся.

В мае бизнес стал понемногу оживать, люди стали осваиваться в иной реальности. Другой жизни не будет — нужно сегодня и сейчас вести бизнес, находить работу, заботиться о близких. Нельзя вечно быть «на паузе».

Мы все равно живем в мире, где в феврале не закрылись продовольственные розничные сети, продолжается наем кассиров, продавцов, товароведов. Точно так же без изменений работает общественный транспорт, несмотря на все психологические экзерсисы и треволнения. Работают врачи, детские сады, школы. Асфальтируют дороги, реализуются инфраструктурные проекты, чтобы поддержать собственную экономику — мы же производим цемент, тротуарную и керамическую плитку. Работают банки, несмотря на введенные санкции, ограничения, отключения от SWIFT. Логисты, несмотря на все сложности и запреты, ищут альтернативные пути для осуществления перевозок — ведь это кровь экономики.

Есть сферы, которые будут работать всегда — это люди, которые интегрированы в реальную сферу экономики. Если перестанут работать розничные сети, вывозиться мусор, течь вода из крана, подаваться электроэнергия — вот тут через 2 дня и наступит настоящий коллапс.

Экономическое сотрудничество с РФ укрепляется

При этом людей, которые задействованы в промышленности и сельском хозяйстве, у нас в разы больше, чем айтишников. С начала года поставки белорусской промышленной продукции в Россию увеличились в 2 раза — международные бренды в стране закрылись, а кто их заменит?

Что сейчас нужно России? Продовольствие (хотя оно было нужно всегда) и то, что ушло из производственных цепочек. Если раньше для белорусских товаров были препоны с выходом на российский рынок, заградительные барьеры, лоббисты, то сейчас белорусской продукции в России — зеленый свет. Целый кластер белорусских производственных компаний нарастил поставки собственной продукции в РФ.

Если в последние годы белорусские предприятия старались уйти от зависимости от российской экономики и переориентировались в сторону Евросоюза, то сейчас, эта переориентация закончена. И это может продлиться годы: мой прогноз — от 7 до 10 лет.

Отношение россиян к белорусам за последнее время однозначно улучшилось: они считают, что Беларусь — единственная страна в мире, которая их поддерживает по-настоящему. Россияне и до этого приезжали работать в белорусские компании, особенно специалисты из международных компаний, которые сейчас остались без работы. Для россиян привычно перемещаться между регионами, и переезд в Беларусь они воспринимали почти так же — границ нет, люди говорят на русском языке. К тому же, с учетом нынешнего курса российского рубля, находиться в Беларуси, получая зарплату в RUB, довольно комфортно.

Какие специальности востребованы сейчас в Беларуси

Бизнес-среда и рынок труда изменились. Сейчас востребованы несколько категорий специалистов:

1. По прежнему нужны программисты, хотя спрос упал и на них. Намного сложнее найти работу джунам — все меньше компаний хотят вкладываться в их рост и развитие. Нужно повышать их экспертизу, менторить, обучать — это долгосрочная инвестиция, и чаще всего ее плоды достаются другим компаниям. Ведь, в отличие от Южной Кореи и Японии, белорусы гораздо чаще меняют работу — срок работы на одном месте в среднем менее 3 лет.

2. Всегда востребованы сотрудники в сфере ритейла — продавцы, кассиры, мерчендайзеры, грузчики.

3. Менеджеры по продажам в разных сферах.

4. Врачи: хирурги, имплантологи, онкологи, педиатры, терапевты. Нужны провизоры и фармацевты.

5. Агрономы, ветврачи, зоотехники — те, кто пользуются современными технологиями. Их сильно не хватает — многие уехали, в Россию и Польшу.

6. Дальнобойщики нужны в транспортные компании, в том числе международные. Так как выезд из Беларуси не запрещен, то мы конкурируем за них на глобальном рынке труда. Дальнобойщику все равно, кто его наймет, важно сколько евроцентов он получает за километр пути. Только в Беларуси спрос на таких сотрудников — десятки тысяч. И любой водитель с опытом международных перевозок — это востребованный сотрудник с доходом 1500 евро и выше.





И если IT-компании в Беларуси достаточно распиаренные, публичные, то про транспортно-экспедиционную сферу слышно немного. Собственники этих бизнесов придерживаются принципа «деньги любят тишину» и, при этом, выручка компаний составляет сотни миллионов евро.

По сравнению с мартом текущего года сегодняшний белорусский рынок труда внушает сдержанный оптимизм. Изменения будут происходить и дальше. Наше преимущество в том, что мы привыкли к изменениям и быстрее адаптируемся к новым вводным. Наше государство здорово постаралось, чтобы белорусский бизнес научился проявлять чудеса живучести и умения подстроиться к любой реальности. Это и есть наша уникальная способность, которая позволит выстоять и продолжить развитие несмотря на любые внешние обстоятельства.

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