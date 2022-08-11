5G и искусственный интеллект: заместитель гендиректора МТС о развитии технологий в Беларуси

Источник материала: ProBusiness



Алексей Тяжких. Фото: архив компании МТС

Иногда кажется, что быстрый интернет был с нами всегда и работал везде. Но, разумеется, это не так. Развитие происходило поэтапно, поколения связи сменяли друг друга, совершенствовались и ускорялись. Один из тех, кто запускал и развивал в Беларуси новые сети, — Алексей Тяжких, заместитель генерального директора по техническим вопросам МТС . Он отвечает в компании за всю инфраструктуру — от строительства станций до развития и эксплуатации сети. И сейчас речь идет уже о новом поколении связи — 5G.

«Про бизнес» поговорил с Алексеем о том, как развивался интернет, какие возможности для бизнеса открывает 5G и когда она будет запущена.

«Моя профессия правильно „легла“ на мой характер, навыки и умения»

— Алексей, как начинался ваш путь в МТС?

— В компании я работаю с 2003 года, практически с самого основания. В это время я отрабатывал распределение на заводе «Интеграл», параллельно преподавал в Высшем колледже связи. Как-то играл в футбол со своим товарищем, с которым вместе учились в университете. Он, узнав о моих двух работах, предложил мне попробоваться на позицию инженера в тогда новой компании МТС. Я согласился, успешно прошел собеседование — так вместо двух работ у меня появилась одна, где я тружусь и по сей день. Занимался планированием и оптимизацией сетей, определением локаций для размещения станций, подключением, проведением тест-драйвов и т.д. С годами рос профессионально: был руководителем группы, затем начальником отдела, техническим директором. Мне действительно повезло с профессией, поскольку она правильно «легла» на мой характер, навыки и умения.



Алексей Тяжких. Фото: архив компании МТС

— Параллельно с вашими профессиональными успехами развивались и технологии сети. Выделите основные этапы.

— Разумеется, это связано с развитием поколений связи. Самая первая — это 2G, в 2010 году мы начали запускать сеть 3G, в 2015 — LTE (4G), сейчас мы находимся на пороге 5G. Каждый новый стандарт связи — это вызов, бурное развитие технологий как самих станций, так и ядра сети, увеличение абонентов и трафика, появление новых продуктов и сервисов. Поэтому развитие происходит постоянно, перед нами появляются новые вызовы и задачи, которые нужно решать.

— Какие еще сложности возникают на этапах развития сетей?

— Например, в 2015 году мы первыми начали оказывать услуги по технологии LTE. Самой большой сложностью было убедить бизнес в том, что настало время перезапуска сети, ведь это требовало внушительных инвестиций. Тем не менее при поддержке партнеров мы смогли запустить усовершенствованную сеть: скорость передачи данных, по сравнению с 3G, увеличилась в 5−6 раз, время задержки снизилось на 20−30 мс. Мы также добавили наш новый продукт — тарифный план «Безлимитище», который разрабатывался именно под сеть 4G. Ведь сеть — это инфраструктура, она имеет успех, когда есть продукт, который в ее рамках развивается и представляет интерес для абонентов.

Все это принесло свои результаты. Сейчас в LTE — основной трафик пользователей (60−70%), и с каждым годом абонентов становится все больше.

«Решение регулятора относительно запуска 5G может быть принято до конца года»

— Последние два года только и разговоров, что о 5G. На какой стадии все сейчас?

— На данный момент при Совете Министров создана рабочая группа, в которой участвуют представители различных ведомств. В ближайшее время она будет рассматривать предложения по запуску сети 5G. Рассчитываем, что решение будет принято до конца года. Главный вопрос — по какой модели она будет реализована: инфраструктурной или конкурентной. Первая предполагает строительство единой сети 5G только инфраструктурным оператором. При конкурентной модели право разворачивать сеть получают все операторы, которые могут позволить себе выкупить частоты. Мы выступаем за конкуренцию, поскольку именно в ней рождаются лучшие и качественные решения. Именно по этому пути внедряется сеть в 99% стран мира.





— Глобально сейчас мы ждем решения регулятора. А функционально готовы к запуску?

— Наша сеть в высокой степени готовности, имеются необходимые частоты, оборудование. После первого этапа запуска планируется проведение рефарминга — изменение целевого использования радиочастотного спектра. Другими словами, те частоты, которые ранее использовались под 2G, будут переоборудованы под 5G. Высвободится дополнительный радиочастотный спектр для дальнейшего развития.

Вот три шага после принятия решения регулятора: модернизация сети, разработка продуктов и сервисов и, собственно, запуск сети. После принятия решения запуск сети может начаться уже в течение нескольких месяцев.

— Что показало тестирование сети 5G, которое проводил МТС?

— Мы подтвердили заявленные характеристики и убедились, что все работает корректно. Также тестирование выявило важную проблему. Сейчас существует фобия облучения радиочастотами. Когда мы включили 5G и провели замеры, увидели, что она не нарушает предельно допустимые нормы. Но на бумаге превышение действительно есть. Проблема заключается в методике расчета санитарно-защитных зон, она была разработана 20 лет назад и не учитывает особенности новых технологий. Нужно корректировать и актуализировать методику расчета. Для этого совместно со специалистами БГУИР планируется организовать научно-исследовательскую работу. Ее результаты будут согласовываться с Министерством здравоохранения, проходить экспертизу и утверждаться на законодательном уровне.

«5G работает быстрее и обеспечивает меньшую сетевую задержку»

— Каковы главные преимущества сети 5G в сравнении с 4G?

— 5G работает быстрее, чем 4G. Она может предоставить скорость передачи данных на одного абонента до 20 Гбит в секунду, в 4G — до 1 Гбит в секунду. Также она имеет меньшую сетевую задержку (от 1 до 10 мс), это значит, что сигнал быстрее проходит по сети. В 4G этот показатель варьируется от 20 до 30 мс.

Появится возможность подключать больше датчиков на определенной территории — до 1 млн устройств на кв. км. Помимо этого, новая функциональность сети позволит устанавливать гарантию качества для конкретных абонентов и бизнес-приложений.

— Какие возможности откроет 5G для бизнеса?

— 5G прежде всего повышает качество картинки, телевидения. Соответственно, с ее появлением новый виток развития получат сферы гейминга, виртуальной и дополненной реальности, киноиндустрии. Например, в Азии уже давно используются телевизоры с 8k-разрешением. Для этого должны быть внушительные скорости передачи данных, которые LTE дать не может.





Также 5G важна для развития производства и автоматизации. Например, если мы говорим о здравоохранении, появится возможность удаленно проводить операции, взаимодействовать с пациентом на расстоянии. Сеть также предоставляет гарантию качества скорости, возможность получать быстрый отклик, совершать действия удаленно.

— Сколько стран уже используют 5G, и что это за регионы?

— На сегодня 5G реализуется более чем в 140 странах. Наиболее прогрессивны в этом смысле Южная Корея, Китай, Япония и США. Опыт показывает, что с запуском новых технологий происходил рост трафика, увеличивались доходы операторов за счет запуска новых продуктов и сервисов. Что касается стран СНГ, то у Беларуси есть уникальный шанс первыми запустить 5G.

— Предположим, 5G запустили, что же будет с остальными сетями?

— Возможны разные варианты. Например, в некоторых странах первую сеть 2G оставляют как базовую, а все остальные плавно трансформируются в более новые версии. Например, 3G — в 4G, а 4G — в 5G и так далее. У нас немного другая концепция, в ближайшие годы будет постепенно закрываться сеть 2G, а базовой будет 3G. Остальные эволюционно будут переходить к новым стандартам. И по мере освобождения спектра мы его будем «реформировать». В идеале хотелось, чтобы осталось два стандарта 4G и 5G.

— Как строятся станции сети? Опишите процесс от плана до запуска.

— Сперва определяется место, где будет располагаться базовая станция, а также ее конфигурация, высота и другие характеристики. С этими данными специалисты выезжают на локацию, чтобы найти место размещения. После этого мы занимаемся проектированием, а позже заключаем договор аренды и на его основе проводим строительно-монтажные работы. Особое внимание уделяется контролю безопасности, проводится расчет санитарно-защитных зон и формируется санитарный паспорт объекта.





На этапе ввода в эксплуатацию делаются замеры в конкретных точках, чтобы их подтвердить. Только после этого объект можно вводить в эксплуатацию. Отмечу, что в нашей стране строгие требования к контролю безопасности. Так, показатель электромагнитных излучений радиочастотного диапазона не должен превышать 10 мкВт/кв.см. Для сравнения в США, Европе (за исключением некоторых стран), Японии, Кореи допустимый уровень излучений в разы больше, от 200 до 1000 мкВт/кв.см.

«К 2025 году мировые специалисты начнут разработку сети 6G»

— Какие тренды в развитии технологий для бизнеса в сфере телекоммуникаций вы бы выделили?

— Искусственный интеллект, big data и технологии быстрых вычислений. Мы активно занимаемся big data. Например, недавно запустили продукт, который позволяет предоставлять бизнесу информацию о потенциальных клиентах: платежеспособность, покупательское поведение и т.п. Как раз с помощью технологии big data мы можем обрабатывать большие объемы информации и предоставлять их клиентам. Данная услуга актуальна для бизнеса. Разумеется, данные предоставляются только с разрешения абонента. С искусственным интеллектом все чуть сложнее, поскольку для реализации необходима более усовершенствованная сеть, речь идет о 6G.

— Расскажите подробнее о сети 6G.

— Это сеть будущего, ее скорость будет выше 5G в сотни раз, в пике она может достигать 1 терабита в секунду! Сетевая задержка составит менее 1 мс. Появится возможность подключать 20 млн датчиков на квадратный километр.

Данная сеть будет полностью управляться искусственным интеллектом. Произойдет глобальное покрытие всей планеты за счет объединения спутниковой связи, воздушных и наземных объектов, новых технологий в радиопередающих устройствах. Например, на стены будут наноситься определенные покрытия, из которого образуется радиосигнал, обеспечивающий связь вокруг себя. Конечно, такие революционные вещи только прогнозируются, к разработке мировые специалисты приступят только к 2025 году.

— А каковы цели компании МТС на будущее?

— Мы концентрируемся на технологии 5G, будем создавать новые продукты, строить развитую инфраструктуру станций. Рассматриваем возможности внедрения новых технологий, позволяющих перейти от классических базовых станций, в которых используется сетевое оборудование одного производителя (вендора), к софту (их можно применять на стандартных станциях). Таким образом, быть более быстрыми и свободными в развитии. Мы уже идем по этому пути, разрабатывая решения и прорабатывая кейсы.

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