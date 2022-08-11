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Индустриальный парк для предпринимателей планируют построить в Беларуси

11.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Индустриальный парк для предпринимателей планируют организовать в Беларуси. Об этом премьер-министр республики Роман Головченко рассказал во время посещения предприятий в Минской области, передает «МИР 24».

Сначала глава правительства ознакомился с работой птицефермы под Солигорском и молочно-товарной базы. Это крупные успешные предприятия. Но в поле зрения правительства сейчас малый и средний бизнес. Премьер-министр отметил, что в стране есть люди, готовые открыть небольшие производства. Для них нужно создать площадку с помещениями и необходимыми коммуникациями.

«Государство вложится в создание специальной площадки со всеми необходимыми коммуникациями: вода, электроэнергия, газ, очистные сооружения. Фактически это будет чистая площадка, куда человек сможет прийти со своим оборудованием и начать работать, по сути, со дня его установки», – отметил Роман Головченко.

Первый пилотный проект индустриального парка планируется реализовать в городе Барановичи Брестской области.



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Об этом премьер-министр республики Роман Головченко рассказал во время посещения предприятий в Минской области.
 
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