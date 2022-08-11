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Лукашенко поручил оперативно создать портовую инфраструктуру для экспорта товаров

11.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Быстро и с минимальными затратами. Александр Лукашенко поручил оперативно создать собственную портовую инфраструктуру для экспорта товаров. В первую очередь, речь идет о больших объемах калийных удобрений, передает «МИР 24».

«Выпал хороший шанс создать собственную портовую инфраструктуру, о чем мы давно мечтали. Российская Федерация открыла для нас двери на всех уровнях. Со стороны президента России, с которым я веду переговоры по этим вопросам, никаких препятствий нет. Исключительная поддержка. Построить нужно порт быстро и с минимальными затратами, – сказал глава Беларуси Александр Лукашенко.

Президент при этом отметил, что сейчас нужно использовать все свободные мощности российских портов для отгрузки белорусской продукции. И некоторые компании уже начали так работать.

Прибалтийские порты ввели санкции в отношении транспортировки белорусских грузов. Литва забрала собственность белорусского предприятия в Клайпеде 30% акций терминала сыпучих грузов. Лукашенко заявил, что это не должно остаться безнаказанным, и поручил принять меры.



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В первую очередь, речь идет о больших объемах калийных удобрений.
 
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