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Лукашенко поручил оперативно создать портовую инфраструктуру для экспорта товаров
11.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Быстро и с минимальными затратами. Александр Лукашенко поручил оперативно создать собственную портовую инфраструктуру для экспорта товаров. В первую очередь, речь идет о больших объемах калийных удобрений, передает «МИР 24».
Президент при этом отметил, что сейчас нужно использовать все свободные мощности российских портов для отгрузки белорусской продукции. И некоторые компании уже начали так работать.
Прибалтийские порты ввели санкции в отношении транспортировки белорусских грузов. Литва забрала собственность белорусского предприятия в Клайпеде 30% акций терминала сыпучих грузов. Лукашенко заявил, что это не должно остаться безнаказанным, и поручил принять меры.
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В первую очередь, речь идет о больших объемах калийных удобрений.
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