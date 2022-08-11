В Минске простились с бывшим главой БССР Николаем Слюньковым

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня в Минске простились с бывшим главой Белорусской Советской Социалистической Республики Николаем Слюньковым. Почтить память государственного деятеля пришли десятки людей, передает «МИР 24».

Прощание прошло в Центральном доме офицеров. В последний путь провожали с почестями: рота почетного караула, оркестр, десятки венков со всей страны. Отдать дань памяти политику пришли родственники, друзья, государственные деятели.

«Его путь, биография – это то, чем мы сегодня можем гордится, потому что он никогда не предавал своих идей, жестко отстаивал интересы и нашей страны, и свою позицию. Результатами его работы мы и сегодня пользуемся, мы гордимся ими. Например, строительство минского метро», – сказал депутат палаты представителей национального собрания Беларуси Сергей Клишевич.

«Он был очень внимательным человеком, так всегда относился с душой, с заботой о людях. И много сделал, много сделал для города. Николая Никитича я знаю 40 лет. Когда пришел Николай Никитович первым секретарем горкома партии, его называли «директор», – рассказал друг и коллега Николая Слюнькова Марьян Мисуно.



Николай Слюньков больше 10 лет руководил Минским тракторным заводом. А в 80-х возглавил советскую республику. Внес вклад в ее восстановление после чернобыльской аварии. Ушел из жизни государственный деятель в 94 года. Его похоронили на Восточном кладбище Минска. Здесь покоятся знаменитые политики, врачи, деятели науки и культуры, герои Советского Союза и современности.

Соболезнования родственникам выразил и президент страны Александр Лукашенко.