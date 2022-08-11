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В Минске простились с бывшим главой БССР Николаем Слюньковым
11.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня в Минске простились с бывшим главой Белорусской Советской Социалистической Республики Николаем Слюньковым. Почтить память государственного деятеля пришли десятки людей, передает «МИР 24».
Прощание прошло в Центральном доме офицеров. В последний путь провожали с почестями: рота почетного караула, оркестр, десятки венков со всей страны. Отдать дань памяти политику пришли родственники, друзья, государственные деятели.
«Он был очень внимательным человеком, так всегда относился с душой, с заботой о людях. И много сделал, много сделал для города. Николая Никитича я знаю 40 лет. Когда пришел Николай Никитович первым секретарем горкома партии, его называли «директор», – рассказал друг и коллега Николая Слюнькова Марьян Мисуно.
Соболезнования родственникам выразил и президент страны Александр Лукашенко.
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В последний путь провожали с почестями: рота почетного караула, оркестр, десятки венков со всей страны.
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