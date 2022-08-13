Лукашенко отказался поднимать цены на молоко

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси поручил наладить выпуск собственной упаковки для продуктов и запретил повышать цены на молоко. Александр Лукашенко посетил столичный молочный завод, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.



Завод вместо поля. Визит на столичное молокоперерабатывающее предприятие в графике президента не значился. Александр Лукашенко во время уборочной кампании чаще инспектирует сельхозугодия.

«Президент слышит сигналы, которые поступают из Минска от жителей столицы о том, что якобы на внутреннем рынке не хватает молочной продукции, в частности, цельномолочной продукции. Президент отреагировал и приехал на один из заводов, который и обеспечивает столицу молоком, чтобы посмотреть, как же на самом деле обстоят дела», – рассказала пресс-секретарь президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт.

У «молочного ажиотажа» две причины, пояснили на заводе. Предприятия использовали импортный материал для упаковки. Сейчас с его поставками возникли проблемы, и ассортимент на столичных полках немного уменьшился. Президент поручил наладить собственное производство материала до конца года.

Еще одна причина уменьшения объемов поставок – рост экспорта. Например, в России закупочные цены в два раза выше. Белорусские поставщики заработают больше.



«Обеспечьте внутренний рынок, чтобы люди были накормлены наши. А тогда везите, куда хотите, где выше цена. Я же не против. Я же за то, чтобы вы получили больше прибыли. Но не за счет того, что Минск будет ходить и искать бутылку молока, которого у нас предостаточно в стране», – заявил Лукашенко.

На внутреннем рынке стоимость молока регулирует государство. Губернатор Минской области Александр Турчин предложил повысить цены на этот продукт.

«Молоко и кефир люди же в основном и берут. Пенсионеры. Ты же экономист. Что будем делать с пенсионерами? Есть у нас деньги поднять им пенсии? Ну так, а чего мы будем забирать у людей?», – сказал Лукашенко.

Производители выпускают и импортозамещающую продукцию. Александру Лукашенко представили образцы, в том числе сыр с голубой плесенью. Его производят только на Нарочанском заводе. Президент продукт оценил, но сразу уточнил, что сам такой сыр не любит.

В Минской области намолотили первый миллион зерна. В честь этого губернатор подарил президенту каравай. Его размесят во Дворце независимости.