ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко отказался поднимать цены на молоко

13.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси поручил наладить выпуск собственной упаковки для продуктов и запретил повышать цены на молоко. Александр Лукашенко посетил столичный молочный завод, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Завод вместо поля. Визит на столичное молокоперерабатывающее предприятие в графике президента не значился. Александр Лукашенко во время уборочной кампании чаще инспектирует сельхозугодия.

«Президент слышит сигналы, которые поступают из Минска от жителей столицы о том, что якобы на внутреннем рынке не хватает молочной продукции, в частности, цельномолочной продукции. Президент отреагировал и приехал на один из заводов, который и обеспечивает столицу молоком, чтобы посмотреть, как же на самом деле обстоят дела», – рассказала пресс-секретарь президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт.

У «молочного ажиотажа» две причины, пояснили на заводе. Предприятия использовали импортный материал для упаковки. Сейчас с его поставками возникли проблемы, и ассортимент на столичных полках немного уменьшился. Президент поручил наладить собственное производство материала до конца года.

Еще одна причина уменьшения объемов поставок – рост экспорта. Например, в России закупочные цены в два раза выше. Белорусские поставщики заработают больше.

«Обеспечьте внутренний рынок, чтобы люди были накормлены наши. А тогда везите, куда хотите, где выше цена. Я же не против. Я же за то, чтобы вы получили больше прибыли. Но не за счет того, что Минск будет ходить и искать бутылку молока, которого у нас предостаточно в стране», – заявил Лукашенко.

На внутреннем рынке стоимость молока регулирует государство. Губернатор Минской области Александр Турчин предложил повысить цены на этот продукт.

«Молоко и кефир люди же в основном и берут. Пенсионеры. Ты же экономист. Что будем делать с пенсионерами? Есть у нас деньги поднять им пенсии? Ну так, а чего мы будем забирать у людей?», – сказал Лукашенко.

Производители выпускают и импортозамещающую продукцию. Александру Лукашенко представили образцы, в том числе сыр с голубой плесенью. Его производят только на Нарочанском заводе. Президент продукт оценил, но сразу уточнил, что сам такой сыр не любит.

В Минской области намолотили первый миллион зерна. В честь этого губернатор подарил президенту каравай. Его размесят во Дворце независимости.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На внутреннем рынке стоимость молока регулирует государство. Губернатор Минской области Александр Турчин предложил повысить цены на этот продукт.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко поручил наладить выпуск упаковки для молочных продуктов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.08.2022
Mir24.TV Belarus
13.08.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика