|
Лукашенко отказался поднимать цены на молоко
13.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси поручил наладить выпуск собственной упаковки для продуктов и запретил повышать цены на молоко. Александр Лукашенко посетил столичный молочный завод, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
«Президент слышит сигналы, которые поступают из Минска от жителей столицы о том, что якобы на внутреннем рынке не хватает молочной продукции, в частности, цельномолочной продукции. Президент отреагировал и приехал на один из заводов, который и обеспечивает столицу молоком, чтобы посмотреть, как же на самом деле обстоят дела», – рассказала пресс-секретарь президента Республики Беларусь Наталья Эйсмонт.
У «молочного ажиотажа» две причины, пояснили на заводе. Предприятия использовали импортный материал для упаковки. Сейчас с его поставками возникли проблемы, и ассортимент на столичных полках немного уменьшился. Президент поручил
Еще одна причина уменьшения объемов поставок – рост экспорта. Например, в России закупочные цены в два раза выше. Белорусские поставщики заработают больше.
На внутреннем рынке стоимость молока регулирует государство. Губернатор Минской области Александр Турчин предложил повысить цены на этот продукт.
«Молоко и кефир люди же в основном и берут. Пенсионеры. Ты же экономист. Что будем делать с пенсионерами? Есть у нас деньги поднять им пенсии? Ну так, а чего мы будем забирать у людей?», – сказал Лукашенко.
Производители выпускают и импортозамещающую продукцию. Александру Лукашенко представили образцы, в том числе сыр с голубой плесенью. Его производят только на Нарочанском заводе. Президент продукт оценил, но сразу уточнил, что сам такой сыр не любит.
В Минской области намолотили первый миллион зерна. В честь этого губернатор подарил президенту каравай. Его размесят во Дворце независимости.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На внутреннем рынке стоимость молока регулирует государство. Губернатор Минской области Александр Турчин предложил повысить цены на этот продукт.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)