Итоги недели: всё важное для бизнеса, что произошло с 8 по 14 августа 2022 года

Источник материала: ProBusiness



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Последствия релокейта, состояние рынка грузоперевозок и сильная история сложного бизнеса на яблоках. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Релокейт компаний и работников из Беларуси сильно изменил ландшафт на рынке труда. Однако изменения не так критичны, как казалось еще полгода назад. Белорусы за свою историю успели научиться быстрой адаптации к потрясениям. Управляющий партнер консалтинговой компании ARTITERA, профессиональный хедхантер и карьерный консультант Алексей Немкович считает, что картина на рынке труда уже становится оптимистичнее. Читайте мнение эксперта в материале «Про бизнес» .

Рынок грузоперевозок сильно изменился. Поезда из Китая теперь отправляют в Европу через Казахстан, товары из Европы перегружают возле границы в другие фуры, а через Турцию возят «санкционку». Хватает и проблем, и новых возможностей. Кто-то смог даже получить выгоду от ситуации. Участники рынка рассказали «Про бизнес» о ситуации на рынке и поделились прогнозами на будущее.

Юристы рассказали про новые антимонопольные риски для бизнеса здесь . А еще мы собрали Топ-10 самых частых вопросов о прослеживаемости товаров.

Правительство и Нацбанк изменили условия по расчетам в наличной валюте за экспорт белорусских компаний.

Заместитель генерального директора по техническим вопросам МТС Алексей Тяжких рассказал, как развивался интернет, какие возможности для бизнеса открывает 5G и когда технология будет запущена.

Полезное для бизнеса

Вот книги , которые помогут собрать крутую команду и удержать ее в компании. Но не забудьте, что эмоции руководителей способны отпугнуть талантливых работников и разрушить компанию. Читайте , как и что не стоит делать.

Представители бизнеса, который производит продукты питания, рассказали о тенденциях на рынке . Спойлер: на первое место выходит фактор цены, поскольку люди начали экономить.

Истории бизнеса

Около 20 лет назад Александр Абрамчик возил яблоки из Польши на продажу. Потом решил выращивать их сам. Взял старый колхозный сад недалеко от Молодечно, но что-то не шло: сорта яблонь были старыми, да и опыта у начинающего фермера ноль. Дело сдвинулось, когда в 2009 году в рамках республиканской программы по развитию садоводства Александр посадил первые 40 га своего сада. Было тяжело, продвигался методом проб и ошибок. Сын Игорь помогал отцу, стал глубоко погружаться в эту тему, посещать международные конференции. А в 2015-м взял дело в свои руки. С тех пор сад увеличился с 45 га до 110 га, серьезно изменилась технология посадки, а выручка КХ «Спартан-Агро» в Молодечненском районе каждый год удваивается. О том, как можно развивать успешный бизнес в сельском хозяйстве, — в статье «Про бизнес» .

Необычное для бизнеса

Виртуальная реальность применяется сегодня не только в индустрии развлечений и гейминге. Она используется в медицине, науке, промышленности, а теперь еще и в сфере HR, и профобучении. VR-технологии — это огромные возможности и для подготовки, и для повышения лояльности сотрудников. Ведь разработанные программы помогают заботиться о развитии персонала и поддержке их ментального здоровья. В Беларуси совсем немного компаний, внедривших VR в корпоративную среду. Одна из них — «Газпромнефть-Белнефтепродукт», которая уже около 5 лет применяет технологию в различных сферах. Мы узнали про этот опыт .

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