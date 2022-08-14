Праздник Медового Спаса прошел в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Березинском заповеднике в Витебской области прошел праздник, посвященный Медовому Спасу . Гостям рассказали о правилах сбора сладкого урожая, а после угостили блюдами из меда. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева узнала секреты натурального угощения.

Сладкие угощения, варенье из шишек, мед в сотах и банках. Спас в самом разгаре. Гости отмечают начало поста, дегустируют разные виды меда и запасаются натуральными сладостями.

«Я прямо и тот хочу, и другой хочу. Возможно, еще и этот куплю. Мед рекомендую лучше, чем конфеты. Всем сладкоежкам», – сказала участница праздника «Медовый Спас» Раиса Янушковская.

Попробовать белорусский мед приезжают и туристы. Удивляются необычному ассортименту и вкусам.

«Очень нравится варенье с шишками. У нас в Китае такого нет. У нас тоже мед есть в Китае, но такое варенье с шишками я в первый раз в жизни попробовала», – отметила участница праздника «Медовый Спас» Чжао Цинцю.

На выбор предлагаются десятки видов меда. От цветочного и лугового до липового и малинового. Сорт зависит от опыляемой культуры и времени сбора сладкого урожая. Самый популярный – гречишный. Но и другие сорта раскупают быстро. Дело вкуса.

«Разный мед по-разному сахарится, с разной скоростью. Цвет и очень вкус заметно отличается. Некоторые с горчинкой, некоторые с кислинкой, может быть просто очень сладкий», – рассказали пчеловоды Тимофей и Виктория Хацкевич.

Ежегодно в Березинский заповедник приезжают сотни гостей. Для них обустроили тематическую площадку Спаса. И подготовили развлекательную программу. Здесь же можно заглянуть и в музей меда.

«Это интерактивные игры, это викторины, которые призваны людям больше дать информации о жизни, о развитии пчел. Основная цель – повысить уровень культурного развития человека и популяризировать пчеловодство как таковое», – добавил директор Березинского биосферного заповедника Андрей Прокошин.

Раньше верили: если не собрать мед в этот день, его заберут пчелы. Сегодня же Медовый Спас – не только начало Успенского поста, но и дополнительный повод провести время с семьей. И побаловать себя сладким. Напомним, после Медового Спаса следуют Яблочный и Ореховый.