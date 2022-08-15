Что происходит с оплатой экспорта и импорта, а также где брать финансы на производство

Источник материала: ProBusiness





Международные ограничения в отношении России и Беларуси сильно изменили внешэкономическую деятельность бизнеса двух стран. Возвраты платежей или замораживание денег в банках-корреспондентах сейчас не редкость. Во время выступления на очередной встрече Клуба Про бизнес начальник управления международного бизнеса МТБанка Василий Углов объяснил предпринимателям, что происходит на данный момент с международными платежами и рассказал, какие инструменты для финансирования экспорта становятся наиболее популярными у белорусского бизнеса.

В Клубе Про бизнес постоянно проходят тематические встречи, где спикеры расскрывают и объясняют актуальную и важную для предпринимателей информацию. Расписание встреч можно найти на сайте Клуба . Генеральный партнер Клуба в 2022 году — МТБанк .



Василий Углов

Начальник управления международного бизнеса МТБанка

Эксперт рассказал о нюансах финансирования экспортных поставок и международных платежей для бизнеса. Поэтому в тексте мы затронем три аспекта:

«Иностранные поставщики готовы работать напрямую с белорусскими аккредитивами и гарантиями»

— Документарные операции — одно из основных направлений любого международного бизнеса. Однако мы видим, что в этом году сокращается объем импортных документарных операций с финансированием. Это объективная реальность. Раньше лимиты для Беларуси в основном структурировались через российские банки, сейчас же иностранные поставщики все же активнее стали переходить на прямые инструменты.

До 2022 года согласовывать аккредитив или гарантию можно было только с подтверждением зарубежных банков, сегодня многие с пониманием относятся и соглашаются на аккредитив только белорусского банка — запросов именно с подтверждением практически нет. И это, конечно, удобнее и упрощает процесс.

Но это, скорее, вынужденная мера: поставщики понимают, что, обратившись в свой банк, они получат отказ в работе с белорусским банком. А бизнес требует каких-то компромиссов, уступок, отсюда и такие тенденции — импортное финансирование переходит на прямую основу.

Также мы видим рост запросов клиентов на экспортные гарантии и на внутренний аккредитив. То есть предприятия стали активнее использовать документарную форму: фактически в 2 раза чаще по сравнению с прошлым годом. При этом экспортные гарантии выросли примерно на 7% в 2021-м, и сейчас спрос на этот инструмент растет.





Скриншот презентации специалистов МТБанка.

Если раньше, по нашим оценкам, больше 40% рынка Беларуси занимал льготный факторинг экспорта по указу № 534 , то с внедрением предэкспортного кредитования в рамках этого же указа ажиотаж прошел. Начался рост именно кредитования.

Это понятно, потому что в рамках кредитования более длительный период получения льготного финансирования: и на производство, и на срок «дебиторки».

А при факторинге — это только срок «дебиторки». Да, там есть свои ограничения: надо быть только производителем, а товар должен быть включен в перечень правительства. Но фактически — эти ограничения являются несуществеными, т. к. это все товары, которые сейчас производятся в Беларуси.

В чем смысл указа № 534?

Указ № 534 предполагает финансирование белорусских экспортеров с поддержкой государства. Это значит, что в любом белорусском банке предприятие может или по факторингу, или по кредитованию получить продукт по фиксированной ставке.

Здесь применяется индикативная ставка, которая сейчас по доллару/евро составляет порядка 2% годовых. Она фиксируется в вашем договоре и не подлежит изменению со стороны банка, что тщательно мониторится государством. А банки, соответственно, получают компенсацию до приемлемого им уровня коммерческих ставок. Это очень выгодно и для предприятий-экспортеров, и для банков.







Также одним из способов повышения качества и обеспечения расчетов по экспортной деятельности является более активное использование экспортного документарного аккредитива, открытого в пользу белорусского предприятия иностранным банком и подтвержденного белорусским банком. В данном случае клиент получает платеж непосредственно от своего «домашнего», подтверждающего банка, что минимизирует ему все текущие риски, связанные с трансграничными валютными платежами.







Гарантии в российских госзакупках

Перспективным инструментом становятся также гарантии в госзакупках Российской Федерации. Белорусские банки могут предоставлять их с 25 июля 2022 года. Это позволит предприятиям активнее участвовать в тендерах в Российской Федерации. Раньше надо было открывать спецсчета в России, либо предоставлять гарантию уполномоченных российских банков для участия. Это ограничивалось доступными лимитами. Теперь белорусские банки смогут предоставлять данные гарантии вам, как участникам конкурса на закупки, осуществляемые в Российской Федерации в рамках Федерального закона № 44 о госзакупках в РФ .







Поддержка бизнеса от Банка развития

Есть еще программы финансовой поддержки от Банка развития. В частности, поддержка экспорта предприятий, субъектов малого, среднего предпринимательства и импортозамещение. Эти программы банка объеденинены в продукт «Стабилизационный», которым можно воспользоваться как единовременным кредитом, невозобновляемой или возобновляемой кредитной линией. Ставка 7,5% годовых. Можно выбирать средства до конца 2023 года, а погашать — до 2027 года.







Пока сумма фиксируется Банком развития для каждого банка. Условия одинаковые. Здесь вы выбираете только банк за качество клиентского сервиса, а ставку никто вам не сможет дать ниже или выше. Но есть некоторые требования к заявителям: необходимо или осуществлять экспортную деятельность последние три месяца (не менее 30% вашей выручки), или производить так называемую импортозамещающую продукцию по перечню. Этот перечень достаточно широкий, включающий коды ТН ВЭД. На выпуск данной продукции должно приходиться не менее 50% выручки.

Международные платежи

С 24 февраля 2022 года отмечается рост запросов на комплаенс (то есть на проверку) по платежам. Например, в нашем банке за март и апрель было в три раза больше таких запросов, чем за январь-февраль. В мае цифры стабилизировались, но в любом случае это очень много. Также выросло количество возвратов платежей за границу. И 93% из них — возврат из конечных банков — получателей платежей. Это связано с тем, что на данный момент зарубежные банки выставляют ограничения для платежей от белорусских банков более жесткие, чем фактически необходимые.

Для минимизации этих рисков бизнесу придется плотнее работать со своими поставщиками. Если заранее сообщить в банк о сделке, объяснить, что в эту историю не вовлечены санкционные предприятия и банки, нет никакого двойного назначения товара, — можно предварительно получить от зарубежного банка согласие, что снимет большой объем проблем, которые сейчас происходят.

Кстати, несмотря на рост комплаенс-запросов, после ответов на них исполняется примерно 99% платежей. Но входящие потоки пока вызывают больше вопросов. Так страны Центрально-Восточной Европы, Румыния, Болгария, страны Прибалтики зачастую отказываются отправлять средства в Беларусь и Россию. Даже отдельные страны Евразийского экономического союза периодически отказываются отправлять деньги на любой банк, имеющий хоть какой-нибудь признак санкционности.

Иногда помогает уменьшение суммы транзакций. Можно «нащупать» ту сумму, которую банки не будут блокировать, — и так работать. Но каждый день ситуация меняется.

К сожалению, успешность какого-то ранее проведенного платежа, не гарантирует, что полностью аналогичный будет исполнен повторно в следующий раз. А неуспешность не гарантирует того, что при отправке еще раз он не пройдет.

Можно ли вернуть замороженный платеж?

После введения ограничений было немало ситуаций, когда отправленные за границу деньги зависали в банках-корреспондентах и замораживались. Происходило это так: к примеру, платеж проводился через российский банк и, пока он шел, банк попал в блокирующие санкции США. Американский банк-корреспондент вынужден, к сожалению, все замораживать.

Разморозка этих средств возможна через получение специальных лицензий Министерства финансов США. Это осуществляется на сайте Минфина США: с приложением всех документов по сделке и обоснованиями того, что эти средства ни в коем случае не являются средствами банка, который попал в санкции. По той информации, которая сейчас доступна из разных источников, этот процесс затягивается: процедура может занимать месяцы.

Помогает ли замена долларов и евро на цветные валюты?

После того, как стало понятно, что платежи в долларах и евро могут блокироваться, бизнес стал активно использовать для рассчетов так называемые цветные валюты: китайский юань, казахстанский тенге и прочие.

За последнее время в 8 раз вырос спрос на открытие счетов в юанях: каждый день в МТБанк приходит по 5−6 клиентов. Также растет количество платежей в тенге. Есть интерес к индийской рупии и арабским дирхамам. Однако пока мало предложений по открытию этих валют со стороны банков-корреспондентов. При объективном росте спроса со стороны клиентов на расчеты в цветных валютах, у банков появляется больше оснований для того, чтобы предметно общаться с зарубежными банками и проходить процедуры онбординга. Но сейчас эти процессы занимают гораздо большее время, чем раньше.

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