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Дети из регионов, пострадавших от чернобыльской катастрофы, приехали в санаторий под Брест
15.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Пинский санаторий, что под Брестом, приехали дети из регионов, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Это школьники из Беларуси и России, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
В одной лодке – подруги из Брянской области. Вместе и в спорте, и на экскурсии.
А вот у Арины целая группа поддержки. В санаторий приехала с сестрой. Быстро нашла подруг. В компании 10 часов в пути из российского города Унеча пролетели незаметно.
Акцент в санатории – на здоровье. Именно процедурам отвели большую часть времени.
В программе – все немедикоментозные виды лечения: массаж, ЛФК, ванны, целебные грязи, физио- и галотерапия. В списке санатория их больше 40. В преддверии летнего сезона обновили оборудование и подготовили персонал.
Еще одна особенность отдыха в Пинском санатории – блюда белорусской кухни. Готовят их только из местных продуктов.
Всего в Беларуси по программе Союзного государства – два санатория, где лечатся и отдыхают дети из регионов, пострадавших от чернобыльской аварии.
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В программе – все немедикоментозные виды лечения: массаж, ЛФК, ванны, целебные грязи, физио- и галотерапия.
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