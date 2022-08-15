Дети из регионов, пострадавших от чернобыльской катастрофы, приехали в санаторий под Брест

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Пинский санаторий, что под Брестом, приехали дети из регионов, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Это школьники из Беларуси и России, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.



На скалодром – очередь из отдыхающих. Многие впервые пробуют подняться. Для тех, кто привык к более традиционным видам спорта – волейбол, настольный теннис, мини-футбол или водные развлечения.



«Мне очень нравится кататься на байдарках. Даже если трудно, это очень интересно. Самое страшное, что можно перевернуться здесь», – рассказала отдыхающая из Трубчевска Анастасия Анциферова.

В одной лодке – подруги из Брянской области. Вместе и в спорте, и на экскурсии.



«Я в Беларуси в первый раз. Мне понравилось здесь. Потому что очень чисто. Мы когда проезжали мимо улиц, очень чисто было. Город Пинск смотрели. Недавно ездили в Брестскую крепость», – рассказала отдыхающая из Трубчевска Диана Никитенко.

А вот у Арины целая группа поддержки. В санаторий приехала с сестрой. Быстро нашла подруг. В компании 10 часов в пути из российского города Унеча пролетели незаметно.



«Нам неожиданно сказали, что будут путевки в этот санаторий. Поэтому мы согласились и поехали вдвоем. Мы живем в деревне. И до этого планировали все время провести там, с семьей. Но так получилось, что поехали сюда. И не жалеем», – поделилась отдыхающая из Унечи Арина Восковцова.

Акцент в санатории – на здоровье. Именно процедурам отвели большую часть времени.



«У детей чаще всего встречаются болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. Второе место – болезни сердечно-сосудистой системы, болезни глаза и придаточного аппарата. И на четветом месте идут уже заболевания ЖКТ», – рассказал заместитель директора по медицинской части Детского реабилитационно-оздоровительного центра Анатолий Баран.

В программе – все немедикоментозные виды лечения: массаж, ЛФК, ванны, целебные грязи, физио- и галотерапия. В списке санатория их больше 40. В преддверии летнего сезона обновили оборудование и подготовили персонал.



«Дети по программе Союзного государства у нас оздоравливаются бесплатно. И белорусские, и российские дети. Для справки, день пребывания у нас обходится бюджету Союзного государства в 1500 российских рублей или 63 белорусских», – рассказал директор Детского реабилитационно-оздоровительного центра Игорь Невар.

Еще одна особенность отдыха в Пинском санатории – блюда белорусской кухни. Готовят их только из местных продуктов.

Всего в Беларуси по программе Союзного государства – два санатория, где лечатся и отдыхают дети из регионов, пострадавших от чернобыльской аварии.