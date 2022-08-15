ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дети из регионов, пострадавших от чернобыльской катастрофы, приехали в санаторий под Брест

15.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Пинский санаторий, что под Брестом, приехали дети из регионов, пострадавших от чернобыльской катастрофы. Это школьники из Беларуси и России, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

На скалодром – очередь из отдыхающих. Многие впервые пробуют подняться. Для тех, кто привык к более традиционным видам спорта – волейбол, настольный теннис, мини-футбол или водные развлечения.

«Мне очень нравится кататься на байдарках. Даже если трудно, это очень интересно. Самое страшное, что можно перевернуться здесь», – рассказала отдыхающая из Трубчевска Анастасия Анциферова.

В одной лодке – подруги из Брянской области. Вместе и в спорте, и на экскурсии.

«Я в Беларуси в первый раз. Мне понравилось здесь. Потому что очень чисто. Мы когда проезжали мимо улиц, очень чисто было. Город Пинск смотрели. Недавно ездили в Брестскую крепость», – рассказала отдыхающая из Трубчевска Диана Никитенко.

А вот у Арины целая группа поддержки. В санаторий приехала с сестрой. Быстро нашла подруг. В компании 10 часов в пути из российского города Унеча пролетели незаметно.

«Нам неожиданно сказали, что будут путевки в этот санаторий. Поэтому мы согласились и поехали вдвоем. Мы живем в деревне. И до этого планировали все время провести там, с семьей. Но так получилось, что поехали сюда. И не жалеем», – поделилась отдыхающая из Унечи Арина Восковцова.

Акцент в санатории – на здоровье. Именно процедурам отвели большую часть времени.

«У детей чаще всего встречаются болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани. Второе место – болезни сердечно-сосудистой системы, болезни глаза и придаточного аппарата. И на четветом месте идут уже заболевания ЖКТ», – рассказал заместитель директора по медицинской части Детского реабилитационно-оздоровительного центра Анатолий Баран.

В программе – все немедикоментозные виды лечения: массаж, ЛФК, ванны, целебные грязи, физио- и галотерапия. В списке санатория их больше 40. В преддверии летнего сезона обновили оборудование и подготовили персонал.

«Дети по программе Союзного государства у нас оздоравливаются бесплатно. И белорусские, и российские дети. Для справки, день пребывания у нас обходится бюджету Союзного государства в 1500 российских рублей или 63 белорусских», – рассказал директор Детского реабилитационно-оздоровительного центра Игорь Невар.

Еще одна особенность отдыха в Пинском санатории – блюда белорусской кухни. Готовят их только из местных продуктов.

Всего в Беларуси по программе Союзного государства – два санатория, где лечатся и отдыхают дети из регионов, пострадавших от чернобыльской аварии.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В программе – все немедикоментозные виды лечения: массаж, ЛФК, ванны, целебные грязи, физио- и галотерапия.
 
Новости дня
Новости разные
 
Что происходит с оплатой экспорта и импорта, а также где брать финансы на производство
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.08.2022
Mir24.TV Belarus
15.08.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика