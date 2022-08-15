Лукашенко поручил ускорить строительство Минского городского технопарка

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Решить проблему с долгостроями потребовал от столичных чиновников Александр Лукашенко. Президент Беларуси посетил крупную строительную площадку на территории мотовелозавода. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович рассказала подробности.

На месте неприглядных зданий возведут Минский городской технопарк, производить будут инновационную продукцию: от сельскохозяйственного до медицинского оборудования. Участки территории столичного мотовелозавода под инвестиционный проект передали в прошлом году. Стройка и реконструкция затягивается, Александр Лукашенко потребовал ускориться.

«Значит, запомните, мужики: с 1 января там должны быть идти везде работы на фундаментах. Не в земле вы должны ковыряться, а в зиму вы должны войти с этими стенами. Но давайте договоримся: строить будем по-современному. Не кирпичную кладку выкладывать в полметра, а самые современные стеновые панели. Не дай бог, здесь будет украден хоть один рубль», – заявил глава государства.

Ознакомился президент и с продукцией мотовелозавода, новинка – 600-кубовый мотоцикл. По словам директора, модель на рынке востребована. Но президента волнует другой вопрос: что здесь «своего», как оказалось, мало. А в велосипедах «своего» от 20% до 50% процентов. На модернизацию завода Минск выделил почти четыре миллиона долларов, средства пойдут на покупку оборудования. Большую его часть доставят до конца года. После осмотра строительной площадки технопарка и цехов завода на совещании обсудили, что делать с другими долгостроями столицы.

«В столице бардака больше, чем где-либо. Жуликов здесь хватает, но и нерасторопность городских чиновников тоже имеет место. Это не только памятники бесхозяйственности. Прежде всего, это несозданные рабочие места, недополученные налоги в бюджет, замороженная экономическая активность. Такое положение дел никуда не годится», – подчеркнул президент.

Один из проблемных объектов находится в центре столицы. Это бывшие здания Минского производственного объединения вычислительной техники. Реконструкция ведется, но медленно. Лукашенко потребовал закончить работы к 2025 году.

«Со стороны инвестора должны быть приняты шаги, в первую очередь, по обеспечению финансирования. Потому что на сегодняшний день в части обеспечения строительными организациями никаких вопросов нет. И как только будут решены вопросы финансирования, у нас много подрядных организаций из государственных трестов, которые смогут прийти в кратчайшие сроки построить здания любой сложности», – сказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Здания в центре Минска, которые подлежат реконструкции, приведут в порядок. А вот строить новые не будут: чтобы не выбивались из общего архитектурного облика. Резиденты технопарка начнут работать на новой площадке в январе. Для участников будет понижена арендная ставка. Также власти предоставят льготы по ввозу и растаможке оборудования.