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Лукашенко поручил ускорить строительство Минского городского технопарка
15.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На месте неприглядных зданий возведут Минский городской технопарк, производить будут инновационную продукцию: от сельскохозяйственного до медицинского оборудования. Участки территории столичного мотовелозавода под инвестиционный проект передали в прошлом году. Стройка и реконструкция затягивается, Александр Лукашенко потребовал ускориться.
Ознакомился президент и с продукцией мотовелозавода, новинка – 600-кубовый мотоцикл. По словам директора, модель на рынке востребована. Но президента волнует другой вопрос: что здесь «своего», как оказалось, мало. А в велосипедах «своего» от 20% до 50% процентов. На модернизацию завода Минск выделил почти четыре миллиона долларов, средства пойдут на покупку оборудования. Большую его часть доставят до конца года. После осмотра строительной площадки технопарка и цехов завода на совещании обсудили, что делать с другими долгостроями столицы.
«В столице бардака больше, чем где-либо. Жуликов здесь хватает, но и нерасторопность городских чиновников тоже имеет место. Это не только памятники бесхозяйственности. Прежде всего, это несозданные рабочие места, недополученные налоги в бюджет, замороженная экономическая активность. Такое положение дел никуда не годится», – подчеркнул президент.
Один из проблемных объектов находится в центре столицы. Это бывшие здания Минского производственного объединения вычислительной техники. Реконструкция ведется, но медленно. Лукашенко потребовал закончить работы к 2025 году.
Здания в центре Минска, которые подлежат реконструкции, приведут в порядок. А вот строить новые не будут: чтобы не выбивались из общего архитектурного облика. Резиденты технопарка начнут работать на новой площадке в январе. Для участников будет понижена арендная ставка. Также власти предоставят льготы по ввозу и растаможке оборудования.
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Участки территории столичного мотовелозавода под инвестиционный проект передали в прошлом году. Стройка и реконструкция затягивается, хотя резиденты должны...
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