Посуду с личным родовым знаком полоцкого князя Изяслава обнаружили археологи под Минском

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские археологи обнаружили под Минском ценную находку. Во время раскопок нашли фрагмент посуды с личным родовым знаком полоцкого князя Изяслава. Об этом сообщили в Институте истории Академии наук, передает «МИР 24».

Найденному предмету около тысячи лет. Сейчас археологи работают на реке Менка. По одной из версий, именно там была основана белорусская столица. Кроме обломков посуды, обнаружили также древние монеты и бусины. К раскопкам подключились представители Союза молодежи и студенты Белорусского госуниверситета.

«Нам важно, чтобы мы привлекали сюда разных ребят из творчества и спорта. Потому что это дело общее. Сейчас, работая на раскопках, эти же ребята будут гордиться тем, что помогли нашим ученым. И вот эти вещи надо делать коллективно. Потому что сегодня, как никогда, не хватает нашей молодежи реального участия в этих процессах. Которые направлены на изучении нашей истории, на понимание самой сути нашей государственности. Она лежит как раз таки в этой земле», – заявил первый секретарь Белорусского союза молодежи Александр Лукьянов.

«По моей специальности археология не предусмотрена, и вот решил попробовать. Очень интересный период. Только приступив, нашли кусочек фаянса и кости на слое XVII века», – отметил студент Белорусского государственного университета Никита Лось.