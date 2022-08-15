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Посуду с личным родовым знаком полоцкого князя Изяслава обнаружили археологи под Минском
15.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские
Найденному предмету около тысячи лет. Сейчас археологи работают на реке Менка. По одной из версий, именно там была основана белорусская столица. Кроме обломков посуды, обнаружили также древние монеты и бусины. К раскопкам подключились представители Союза молодежи и студенты Белорусского госуниверситета.
«По моей специальности археология не предусмотрена, и вот решил попробовать. Очень интересный период. Только приступив, нашли кусочек фаянса и кости на слое XVII века», – отметил студент Белорусского государственного университета Никита Лось.
Интерес к археологическим экспедициям проявил и премьер-министр. В начале июня Роман Головченко заявил:
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К раскопкам на реке Менка подключились представители Союза молодежи и студенты Белорусского госуниверситета.
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