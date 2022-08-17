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В Беларуси установили контроль за вывозом сахара из страны
17.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси установили строгий контроль за вывозом сахара из страны. Постановление подписал премьер-министр Роман Головченко, передает «МИР 24».
Просто так экспортировать сладкий песок теперь не получится. Сделать это можно только по разовой лицензии. Ограничения продлили до февраля 2023 года. Внутреннему рынку Беларуси нужно около 360 тысяч тонн сахара в год. Но сейчас, в сезон закаток на зиму, спрос у населения немного вырос.
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Ограничения продлили до февраля 2023 года
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