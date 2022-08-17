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В Беларуси установили контроль за вывозом сахара из страны

17.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси установили строгий контроль за вывозом сахара из страны. Постановление подписал премьер-министр Роман Головченко, передает «МИР 24».

Просто так экспортировать сладкий песок теперь не получится. Сделать это можно только по разовой лицензии. Ограничения продлили до февраля 2023 года. Внутреннему рынку Беларуси нужно около 360 тысяч тонн сахара в год. Но сейчас, в сезон закаток на зиму, спрос у населения немного вырос.


«Именно с этим и связана наша обеспокоенность, чтобы данный спрос внутри нашей страны был удовлетворен в полном объеме. В связи с этим первостепенно наши запасы, наши сахарные ресурсы, направляются именно на внутренний рынок. Данное постановление, лицензирование позволяет нам более точно контролировать те ресурсы, которыми мы обладаем», – рассказал начальник управления координации поставок на внутренний рынок и внешней торговой деятельности концерна «Белгоспищепром» Игорь Груца.

Урожаи сахарной свеклы в этом году высокие. Аграрии Беларуси планируют собрать больше, чем рассчитывали. На переработку уйдут 5 миллионов тонн этого корнеплода. Из-за теплой погоды сахарная свекла созрела раньше. К уборке приступят уже в начале сентября.



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Ограничения продлили до февраля 2023 года
 
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