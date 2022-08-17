Первый высокоскоростной лифт выпустили в белорусском Могилеве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Могилеве выпустили первый высокоскоростной лифт. Он в полтора раза быстрее прежних, а его вместимость до 13 человек. Новую модель создали специально для высоток. В чем уникальность нового устройства, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

В новом лифте тысячи деталей, но главная – лебедка, это сердце конструкции. Теперь она безредукторная. Именно с ее помощью лифт поднимается и опускается. Новая лебедка легче и меньше по габаритам. Потому сама конструкция выгоднее и менее энергозатратна.

От чертежа до готовой коробки. На этом предприятии полный цикл производства.

«На данный момент не менее 85% – это собственное производство. Остальное закупается, то есть те же тросы, электронные комплектующие, это мы покупаем все. Но тоже стараемся российское производство либо ближнее зарубежье», – сказал главный конструктор Сергей Дондик.

Два с половиной метра в секунду – скорость новой модели лифтов. Она поможет предприятию выйти на новый сегмент высотки до 45 этажей. К таким домам требования повышены. Акцент не только на безопасность, но и на комфорт.



«Ранее использовались башмаки скольжения. В данной конструкции используются роликовые башмаки, что позволило кабине передвигаться более плавно и бесшумно», – отметил инженер-конструктор Максим Разгонов.

Параллельно с производством лифтов конструкторы разрабатывают более современные комплектующие. Они заменят иностранные аналоги.



«Безопасность повышена за счет того, что сейчас применена система выравнивания на этаже. То есть пол кабины всегда точно совпадает с полом этажа. Это тоже новая система для нас», – подчеркнул Сергей Дондик.

Новый лифт уходит заказчику в виде конструктора. Инструкция настолько понятна, что лифт на месте специалист соберет без проблем.



«В новых лифтах добавлена фотоштора на всю высоту двери для более качественного срабатывания защиты, для безопасности пассажиров и для качественной работы конструкции», – рассказал начальник бюро рекламы Вадим Евстратов.

Рынок производства лифтов конкурентный. Сжатые сроки поставки, быстрый монтаж компонентов и запуск – этим отличается могилевское предприятие. К уже проверенным заказчикам добавляются новые.

«Помимо Российской Федерации, мы развиваем и уже развили некоторые направления в странах СНГ, это Армения, Грузия, Азербайджан, Казахстан. В настоящий момент мы реализовали очень большой проект с Республикой Армения на поставку более 500 лифтов. В Санкт-Петербург по 2022 году планируем более 600 лифтов поставить, смонтировать», – отметил заместитель генерального директора предприятия по производству лифтов Антон Бельский.

Около 12 тысяч лифтов в год. Завод наращивает обороты.

Предприятие не только выпускает и поставляет лифты в страны Содружества, но и заменяет уже устаревшие конструкции.