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Первый высокоскоростной лифт выпустили в белорусском Могилеве
17.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Могилеве выпустили первый высокоскоростной
В новом лифте тысячи деталей, но главная – лебедка, это сердце конструкции. Теперь она безредукторная. Именно с ее помощью лифт поднимается и опускается. Новая лебедка легче и меньше по габаритам. Потому сама конструкция выгоднее и менее энергозатратна.
От чертежа до готовой коробки. На этом предприятии полный цикл производства.
Два с половиной метра в секунду – скорость новой модели лифтов. Она поможет предприятию выйти на новый сегмент высотки до 45 этажей. К таким домам требования повышены. Акцент не только на безопасность, но и на комфорт.
Параллельно с производством лифтов конструкторы разрабатывают более современные комплектующие. Они заменят иностранные аналоги.
Новый лифт уходит заказчику в виде конструктора. Инструкция настолько понятна, что лифт на месте специалист соберет без проблем.
Рынок производства лифтов конкурентный. Сжатые сроки поставки, быстрый монтаж компонентов и запуск – этим отличается могилевское предприятие. К уже проверенным заказчикам добавляются новые.
Около 12 тысяч лифтов в год. Завод наращивает обороты.
Предприятие не только выпускает и поставляет лифты в страны Содружества, но и заменяет уже устаревшие конструкции.
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Конструкция в полтора раза быстрее прежних, а ее вместимость до 13 человек. Новую модель создали специально для высоток.
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