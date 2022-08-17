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Рейтинг эффективности маркетинга 2022 станет известен в конце октября

17.08.2022 18:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Рейтинг эффективности маркетинга 2022 станет известен в конце октября

Рейтинг определится по итогам престижной профессиональной премии Advertising & Marketing Awards, ADMA, которая назовет лучшие бренды и проекты в сфере маркетинга и коммуникаций Беларуси с позиции их эффективности. Также по итогам премии будет объявлен персональный рейтинг наиболее эффективных маркетологов Беларуси.

Впервые премия ADMA прошла в 2016 году. Инициатором и соорганизатором премии стала Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств, одним из ключевых направлений которой является развитие отрасли посредством выявления эффективных маркетинговых практик, внедрение инновационных технологий и креативных решений, поощрение лучших представителей индустрии маркетинга и рекламы.

Рейтинг эффективности маркетинга позволяет ранжировать бренды и агентства, которые реализуют наиболее эффективные проекты в сфере маркетинга. Присутствие в рейтинге подтверждает профессионализм и эффективное владение современными инструментами маркетинга.

К участию в ADMA принимаются проекты в сфере коммуникаций, реализованные как на белорусском, так и на зарубежных рынках. Конкурсная программа включает две категории номинаций:

НОМИНАЦИИ В КАТЕГОРИИ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Продукты питания
Напитки безалкогольные
Алкогольные и слабоалкогольные напитки
Товары и услуги для дома и офиса
Здоровье и красота
Мода, стиль, одежда, украшения
Лекарственные средства и медицинские услуги
Уход за животными
Гаджеты, компьютерная техника
Интернет и телеком
Автомобили и автомобильные услуги
Программное обеспечение, приложения, игры
Товары и услуги для детей
Строительство и недвижимость
Розничная торговля
Гостиницы, рестораны, кейтеринг
Развлечения, культура, спорт
Онлайн-услуги и сервисы
Банковские, финансовые и страховые услуги
СМИ, маркетинг, реклама
Е-commerce
Туризм, путешествия
Другие виды услуг и товаров

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

Малобюджетные кампании
Кампании с эффективным использованием SMM
Кампании с краткосрочным эффектом
Кампании с долгосрочным эффектом
Ребрендинг
Запуск нового бренда, продукта или услуги
PR, корпоративная репутация
Программа лояльности
Нативная реклама
Брендированный контент
Партнерство/спонсоринг
Сезонный маркетинг
В2 В кампании
Молодежный и детский маркетинг
Influencer-кампании
Новейшие технологии/медиа инновации
Кризисное реагирование
Рerfomance-маркетинг
Инновации в бизнесе, продукте или услугах
Рекламные кампании в период COVID-19
Социальные кампании коммерческих брендов
Социальные кампании некоммерческих организаций

Подать конкурсные проекты можно онлайн до 5 октября.
До 25 августа действует льготная стоимость подачи кейсов.

Оценивать конкурсные проекты ADMA будет экспертный состав жюри, в который войдут признанные профессионалы маркетинга, топ менеджеры локальных и международных брендов, формирующие современную модель в сфере маркетинговых коммуникаций.

Престижные награды за эффективность маркетинга будут вручены призерам и победителям премии 28 октября на торжественной Гала-церемонии награждения, где на одной площадке соберутся ключевые персоны индустрии маркетинга, обладатели гран-при, золотых, серебряных и бронзовых наград ADMA 2022.

Информацию о правилах и стоимости подачи работ можно узнать на официальном сайте.

 
 
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