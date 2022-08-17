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Рейтинг эффективности маркетинга 2022 станет известен в конце октября
17.08.2022 18:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Рейтинг определится по итогам престижной профессиональной премии Advertising & Marketing Awards,
Впервые премия ADMA прошла в 2016 году. Инициатором и соорганизатором премии стала
Рейтинг эффективности маркетинга позволяет ранжировать бренды и агентства, которые реализуют наиболее эффективные проекты в сфере маркетинга. Присутствие в рейтинге подтверждает профессионализм и эффективное владение современными инструментами маркетинга.
К участию в ADMA принимаются проекты в сфере коммуникаций, реализованные как на белорусском, так и на зарубежных рынках. Конкурсная программа включает две категории номинаций:
НОМИНАЦИИ В КАТЕГОРИИ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Продукты питания
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
Малобюджетные кампании
Подать конкурсные проекты можно
Оценивать конкурсные проекты ADMA будет экспертный состав жюри, в который войдут признанные профессионалы маркетинга, топ менеджеры локальных и международных брендов, формирующие современную модель в сфере маркетинговых коммуникаций.
Престижные награды за эффективность маркетинга будут вручены призерам и победителям премии 28 октября на торжественной Гала-церемонии награждения, где на одной площадке соберутся ключевые персоны индустрии маркетинга, обладатели гран-при, золотых, серебряных и бронзовых наград ADMA 2022.
Информацию о правилах и стоимости подачи работ можно узнать
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Рейтинг определится по итогам престижной профессиональной премииAdvertising & Marketing Awards, ADMA, которая назовет лучшие бренды и проекты в сфере маркетинга и коммуникаций...
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