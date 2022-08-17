Рейтинг эффективности маркетинга 2022 станет известен в конце октября

Источник материала: ProBusiness

Рейтинг определится по итогам престижной профессиональной премии Advertising & Marketing Awards, ADMA , которая назовет лучшие бренды и проекты в сфере маркетинга и коммуникаций Беларуси с позиции их эффективности. Также по итогам премии будет объявлен персональный рейтинг наиболее эффективных маркетологов Беларуси.

Впервые премия ADMA прошла в 2016 году. Инициатором и соорганизатором премии стала Ассоциация Коммуникационных и Маркетинговых Агентств , одним из ключевых направлений которой является развитие отрасли посредством выявления эффективных маркетинговых практик, внедрение инновационных технологий и креативных решений, поощрение лучших представителей индустрии маркетинга и рекламы.

Рейтинг эффективности маркетинга позволяет ранжировать бренды и агентства, которые реализуют наиболее эффективные проекты в сфере маркетинга. Присутствие в рейтинге подтверждает профессионализм и эффективное владение современными инструментами маркетинга.

К участию в ADMA принимаются проекты в сфере коммуникаций, реализованные как на белорусском, так и на зарубежных рынках. Конкурсная программа включает две категории номинаций:

НОМИНАЦИИ В КАТЕГОРИИ ТОВАРЫ И УСЛУГИ

Продукты питания

Напитки безалкогольные

Алкогольные и слабоалкогольные напитки

Товары и услуги для дома и офиса

Здоровье и красота

Мода, стиль, одежда, украшения

Лекарственные средства и медицинские услуги

Уход за животными

Гаджеты, компьютерная техника

Интернет и телеком

Автомобили и автомобильные услуги

Программное обеспечение, приложения, игры

Товары и услуги для детей

Строительство и недвижимость

Розничная торговля

Гостиницы, рестораны, кейтеринг

Развлечения, культура, спорт

Онлайн-услуги и сервисы

Банковские, финансовые и страховые услуги

СМИ, маркетинг, реклама

Е-commerce

Туризм, путешествия

Другие виды услуг и товаров

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ

Малобюджетные кампании

Кампании с эффективным использованием SMM

Кампании с краткосрочным эффектом

Кампании с долгосрочным эффектом

Ребрендинг

Запуск нового бренда, продукта или услуги

PR, корпоративная репутация

Программа лояльности

Нативная реклама

Брендированный контент

Партнерство/спонсоринг

Сезонный маркетинг

В2 В кампании

Молодежный и детский маркетинг

Influencer-кампании

Новейшие технологии/медиа инновации

Кризисное реагирование

Рerfomance-маркетинг

Инновации в бизнесе, продукте или услугах

Рекламные кампании в период COVID-19

Социальные кампании коммерческих брендов

Социальные кампании некоммерческих организаций

Подать конкурсные проекты можно онлайн до 5 октября.

До 25 августа действует льготная стоимость подачи кейсов.

Оценивать конкурсные проекты ADMA будет экспертный состав жюри, в который войдут признанные профессионалы маркетинга, топ менеджеры локальных и международных брендов, формирующие современную модель в сфере маркетинговых коммуникаций.

Престижные награды за эффективность маркетинга будут вручены призерам и победителям премии 28 октября на торжественной Гала-церемонии награждения, где на одной площадке соберутся ключевые персоны индустрии маркетинга, обладатели гран-при, золотых, серебряных и бронзовых наград ADMA 2022.