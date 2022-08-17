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На уборочной страде в Беларуси в лидерах семейные экипажи
17.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
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Подготовить машину к выходу в поле – обязанности помощника комбайнера. Зерноуборочный агрегат Карина изучила до винтика. Она уже вторую страду с отцом, Андреем Петрушей, от рассвета до заката.
Несколько сезонов отцу помогал сын, сейчас он в армии. Сестра Карина достойно держит за ним место. Девушка с высшим экономическим образованием и к
«У нее контролировать хорошо получается – чуть где промажешь, немного полеглицы останется, колосков десять лежит кучка. Она все, пропустил, давай назад, убирай. Даже за другими комбайнами наблюдает. Вон, смотри сколько у них! У нас меньше», – рассказывает механизатор сельхозпредприятия Андрей Петруша.
Отец и дочь – в
А это – рекордсмены-тысячники Жеребцовы. Сегодня комбайны отца и сына на ремонте. Завтра снова в поле. В этом сезоне сын Андрей впервые работает самостоятельно. Отец передал ему свой «Дон», на котором успешно отъездил 15 уборочных.
«Во-первых, он со мной сезонов шесть или семь помощником отработал. Он знает, практически nj, что и я знаю. А другому не отдал бы, просто не отдал», – говорит механизатор сельхозпредприятия Юрий Жеребцов.
По наследству Андрею Жеребцову передались и достижения отца. Парень уже комбайнер-тысячник. Отличительный знак установил в кабине своей рабочей машины.
«Побил все рекорды отца, это 140 тонн за день. Можно было еще, но с умом естественно. Если его сильно давить, он столько бы не намолотил изначально. А так потихоньку. Каждый день, но по чуть-чуть», – рассказывает механизатор сельхозпредприятия Андрей Жеребцов.
Кто-то шутит, мол, в сезон механизаторы зарабатывают, как айтишники. 150 белорусских рублей или около четырех тысяч российских – это зарплата помощника за день. Сам комбайнер получит на треть больше, если техника не подведет и погода не закапризничает.
В хозяйстве собрали уже более 70% хлеба. На весь урожай нужна еще неделя. Но отдохнуть механизаторам вряд ли удастся – параллельно с уборочной стартовала посевная. Из-за теплой погоды сев озимого рапса здесь начали раньше, чем рассчитывали.
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В Червенском районе Минской области отцу-комбайнеру в поле помогает дочь.
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