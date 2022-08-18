«Страна переживает сегодня инвестиционный бум». Почему бизнес стремится в Казахстан и какие возможности это открывает перед белорусами

Источник материала: ProBusiness

Инвестиционно-консалтинговая компания ASER работает с рынком Казахстана с 2018 года, но только в 2022-м решилась на открытие полноценного офиса в Алмате. Олег Ильин, управляющий партнер, ASER поделился с «Про бизнес» своим опытом работы на консалтинговом рынке Казахстана и рассказал, что сейчас происходит в экономике страны.



Олег Ильин

Управляющий партнер ASER

«За период независимости в Казахстан было вложено более $ 380 млрд прямых иностранных инвестиций»

— Про наш первый казахстанский кейс мы уже рассказывали год назад. Это был инвестиционный проект одного из крупнейших бизнесменов Казахстана, который успешно построил и продал лидера розничного рынка — сетку Magnum. Проектом предусматривалась строительство самого большого птицеводческого комплекса полного цикла по выращиванию, убою и переработке мяса бройлеров. Поскольку топ-менеджером и партнером проекта был белорусский предприниматель, инвестиционным консультантом проекта стала наша компания. Могу сказать, что для Казахстана это нормально, когда привлекают белорусских подрядчиков на различные сервисные работы. Я встречал в Алмате и Нур-Султане много белорусских инжиниринговых компаний, проектантов, экологических аудиторов и т.д. Кстати, согласно статистике, в Казахстане действуют около 370 компаний с белорусским участием.

Белорусские компании всегда ценят за качество, скорость работы и, конечно, стоимость. Например, на рынке бизнес-планирования Казахстана ключевыми игроками является «большая четверка» (Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young и KPMG), и цена, на мой взгляд, не самого сложного бизнес-плана может составлять $ 50−100 тысяч.

В Казахстане сегодня такой рынок консалтинга, потому что, страна переживает инвестиционный бум. Может быть, не такой импульсивный как в Узбекистане, но в моменте в стране реализуется более 760 проектов инвесторов из более 30 стран мира на общую сумму около $ 50 млрд и предполагает создание свыше 108 тысяч рабочих мест. В целом за период независимости в страну было вложено более $ 380 млрд прямых иностранных инвестиций, и этот показатель является самым высоким на душу населения среди стран СНГ. Это очень неплохой показатель даже на среднеевропейском уровне для страны с размером ВВП $ 171 млрд и населением 18,8 млн человек.







Английское право, исламские финансы и аналог белорусского ПВТ

Казахстан — одна из республик СССР, где распад союза имел наиболее тяжелые последствия, однако правительству, благодаря планомерным реформам, удалось сформировать благоприятный инвестиционный климат для привлечения инвестиций европейских, американских и азиатских компаний. Например, именно для этих целей был создан Международный финансовый центр «Астана» и Astana Hub.

МФЦА — это действительно интересная платформа, которая меня удивила своим размахом и площадями. Изначальная цель — создать дополнительную, более либеральную, регуляторику (альтернативную Нацбанку Казахстана) для активизации рынка финансов и инвестиций, а также связанных с ними услуг. МФЦА полностью работает по английскому праву, и весь документооборот ведеться на английском языке. С одной стороны, это плюс, но с другой — мне показалось, что далеко не все юристы, работающие с МФЦА, понимают тонкости законодательства и тот объем регулирующих актов, который был создан за последние годы. Основные направления, которыми занимается МФЦА, — управление активами и капиталами, исламские системы финансов, «зеленые» финансы.

На базе МФЦА было создано много интересных институтов. Например, Центр финансовых технологий, Центр зеленых финансов, Биржа AIX. Также функционирует собственный суд. Уже можно сказать, что МФЦА как часть инфраструктуры инвестиционного поля страны дал свои плоды: в центре зарегистрировано около 1300 компаний из 63 стран, а объем привлеченных через центр инвестиций — $ 6,2 млрд.

МФЦА старается постоянно совершенстоваться. Сейчас, например, идет работа по созданию регуляторики криптовалют, а недавно весь Казахстан несколько месяцев говорил про то, что Binance выходит на площадку МФЦА.

Astana Hub — это аналог белорусского Парка высоких технологий. Я бы отметил, что во многом правовое поле, сформированное вокруг Astana Hub, писалось на основании опыта ПВТ. Поэтому методологические подходы к работе очень похожи на белорусские.

Задача Astana Hub — стать региональным хабом, но в последние годы на эту же роль претендует узбекистанский IT Park. На территории Astana Hub действует английское право (в Беларуси внедрены только отдельные инструменты английского права) и особый налоговый режим как для казахстанских, так и для зарубежных участников. Как и в ПВТ, хаб предусматривает упрощенный визовый и трудовой режимы для иностранных резидентов.

Но, безусловно, всех больше всего интересует налоговые преференции. Так, участники Astana Hub освобождены от уплаты некоторых налогов: ИПН, КПН, НДС и социального налога по нерезидентам:

0% ИПН — индивидуальный подоходный налог для работников участников Astana Hub;

0% КПН — корпоративный подоходный налог, включая:

— доходы участников Astana Hub в виде безвозмездно полученного от венчурных фондов имущества;

— доходы венчурных фондов в виде безвозмездно полученного имущества, предназначенного для передачи участникам Astana Hub;

— дивиденды и прирост стоимости: для резидентов — 0%, для нерезидентов — 5% (менее 3 лет) и 0% (свыше 3 лет);

— доходы нерезидентов от роялти и от оказания консультационных, маркетинговых, инжиниринговых услуг, выполнения работ по созданию ЦОД;

0% НДС по обороту товаров, работ и услуг, реализуемых на территории РК, а также по обороту на импорт товаров согласно перечню.

Могу также отметить, что в отличие от ПВТ потенциальные участники не привязаны к конкретному Наблюдательному совету, который принимает решение о принятии компании. У каждого заявителя есть четкий тайминг, и если вы сегодня через сайт подали документы, вы уже знаете точную дату, когда вы вступите или не вступите в Astana Hub. В сравнении с ПВТ разработка бизнес-плана для Astana Hub более трудоемкая из-за необходимости расчета эффективности вашего инвестиционного ИТ-проекта.

Кроме того, у Astana Hub есть две программы развития стартапов: акселерация и инкубационная программа развития. Суть первой — это менторство от успешных предпринимателей, трекинг, тренинги и консультациии, нетворкинг с лучшими командами рынка, парт-тайм разработчики, бесплатное офисное пространство и PR- продвижение в СМИ. Инкубация — это более обобщенная, комплексная программа развития молодых IT-проектов.







«Большинство инвесторов стремится на юг Казахстана»

Сильное присутствие иностранного бизнеса в Казахстане ощущается прямо с аэропорта. Нур-Султан — это столица и, можно сказать, город-стройка. Местные называют его маленьким Дубаем. Строят там много и строят все — европейские компании, китайцы, корейцы, турки и т.д. Алматы — самый большой город в стране, мегаполис, который генерирует около 20% ВВП страны. Львиная доля иностранных инвесторов стремится именно на Юг страны, где сегодня популярны, пожалуй, все виды бизнесы и отрасли — от сельского хозяйства до машиностроения.

Доступ к рынкам Китая, России и Ближнего Востока создает уникальный потенциал для реализации проектов в сфере сельского хозяйства. Поэтому сегодня в Алматинской области и на Западе можно увидеть много проектов по строительству теплиц, птичников, производств по переработке мяса и растительной продукции. Параллельно идет развитие машиностроительной отрасли. Для стимулирования проектов по локализации и сборки тракторов и сельскозяйственной техники правительство и отдельные акиматы создали систему налогов льгот и преференций, сформировали специальные кредитные программы.

Последний год мы ощущаем приток инвеспроектов в горнодобывающем секторе и металлургии. Казахстан — один из ведущих производителей меди, золота, урана, хрома, цинка и вольфрама. Но ввиду того, что доступ к наиболее интересным месторождениям затруднен, мы видим, как активизировался интерес, например, к строительству ГОКов по каолину, глине и т.д. C учетом мировой конъюнктуры это очень прибыльные бизнесы.

«Правительство Казахстана стимулирует открытие производств»

По моим наблюдениям, обобщенный портрет казахстанского предпринимателя примерно такой: импортер чего-либо из России или Китая. И правительство делает все, чтобы это изменить. Весь аппарат работает на стимулирование создания внутренних производств и локализации проектов. И это, безусловно, привлекает белорусских предпринимателей. Только за половину этого года я видел десятки делегаций белорусских бизнесменов из Минска и регионов, которые прилетали на «разведку» именно для строительства заводов и фабрик. Наш бизнес часто выбирает Казахстан как трамплин для выхода на рынок Центральной Азии. Многих подкупает даже не столько большой рынок (а совокупное ВВП Казахстана и Узбекистана — более $ 231 млрд), сколько реальная возможность привлечения финансирования локальных банков и фондов по субсидированным процентным ставкам, получения множества дополнительных льгот и преференций.

Основные инвесторы в экономику Казахстана — это коммерческие банки и Банк развития Казахстана. Кроме того, в Казахстане действует первый на территории стран СНГ — Исламский банк. Это акционерное общество «Исламский Банк «Al-Hilal», являющийся дочерним банком «Al-Hilal», банка из Абу-Даби (ОАЭ). Также в Казахстане действует Евразийский банк развития, участниками которого являются Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Россия. Из международных финансовых институтов очень активны Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация.

Особенность казахстанского рынка капитала и то, что не получилось сформировать в Беларуси, — это рынок профессиональных частных инвестиций в акционерный капитал (private equity). В Казахстане создан квазигосударственный фонд фондов «Казына Капитал Менеджмент», при котором было создано 15 фондов совместно с международными инвесторами (ЕБРР, МФК, CITIC и другие). Они инвестируют в капитал компаний и дают займы для развития бизнеса или реализации инвестиционных проектов.

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Нам как инвестиционным консультантам очень понравилась система льгот и преференций через институты поддержки — Банк развития, Фонд развития промышленности DAMU, QazIndustry, QazTrade, Atameken и др. Так, Банк развития, помимо функции кредитования (а инвестиционный кредит с учетом субсидий можно получить по ставке 5−6% годовых в национальной валюте), выполняет роль локомотива всей инвестиционной отрасли. Он даже аккредитовывает консультантов по разработке бизнес-планов и маркетинговым оценкам. Мы, кстати, стали пятой консалтинговой компанией в Казахстане, которая получила аккредитацию проектного консультанта.







Наша компания в настоящий момент сопровождает более десятка инвестиционных проектов в разных отраслях, и мы видим большие перспективы и возможности в Казахстане, в том числе и для белорусского бизнеса. Казахстан — это и немаленький рынок сбыта, и привлекательное место для реализации инвестиционных проектов. Поэтому в ноябре мы хотим провести казахстанско-белорусский бизнес-форум с фокусом на инвестиции и логистику.

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