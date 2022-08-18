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Новые граждане: 401 иностранец получил паспорт Беларуси
18.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
За последнее время 401 иностранец получил белорусское гражданство. Подавляющее
Основная работа у Алексея Черняка начинается после захода солнца. За ночь водитель выполняет 200 рейсов. От зерносушилки до склада, где хранят урожай. За рулем Алексей всего три месяца.
Алексей уехал из родного Мариуполя вместе с супругой семь лет назад. Вспоминает, как их тепло приняли в небольшом белорусском поселке.
«Люди помогали много. Вещами, даже мебелью какой-то, потому что, понимаете сами, уезжали – несколько пакетов с собой было. Дали нам дом деревянный поначалу, оплатили ремонт. Прожили где-то год и потом нас перевели в более комфортабельное жилье с ванной и туалетом», – делится Алексей Черняк.
Для Алексея это лето – время приятных событий. Три недели назад родилась дочь, а сейчас он получил белорусское гражданство.
В Беларуси Валерий Балан с 2014-го, сначала жили в деревне под Брестом. Там дали дом, трудоустроили. Тогда и поняли: Беларусь для них – это навсегда. Потом переехали ближе к Минску.
«Мы не чувствовали никаких ограничений. Небольшие ограничения, связанные с землей. Но целью мы это не ставили, просто хотелось ничем не отличаться от всех белорусов», – отметил Валерий Балан.
Предприятие, где работает Валерий, выпускает кислород для аппаратов ИВЛ, которые так необходимы ковидным больным. Год назад, по поручению президента Александра Лукашенко,
С августа прошлого года белорусское гражданство получили уже более пяти тысяч пятисот человек.
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