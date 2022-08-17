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Погода в СНГ: «оранжевый» уровень опасности объявлен в Беларуси, в Казахстане начался сбор яблок
17.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Жители Азербайджана ищут места, которые дают прохладу и тень. Жара в стране достигла пика – в некоторых районах плюс 42. Температура воды на пляжах Абшерона – плюс 30. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Беларусь
«Оранжевый» уровень опасности объявлен сегодня из-за жары. Хотя в стране будет облачно, а в некоторых районах пройдут кратковременные дожди и грозы, местами температура достигнет 35 градусов. Такая погода в Беларуси продержится до конца рабочей недели.
В МЧС напоминают: жара увеличивает риск заболеть инфекционными заболеваниями, повышается вероятность тепловых ударов. Грибникам советуют быть осторожными: высокие температуры приводят к пожарам в лесах.
Казахстан
В Алматы под ярким солнцем созрел первый урожай яблок. Сотни сортов – с привкусом фундука, с нотами лакрицы и аниса, горьковатые, кисло-сладкие. За последние 30 лет ученые вывели свыше 150 видов. Большинство созревают в сентябре, в том числе и
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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