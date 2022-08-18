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Погода в СНГ: репетиция осени в Казахстане, без осадков и жарко в Кыргызстане

18.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

О том, какая погода ожидается в четверг в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Лето уступило место осени на севере и востоке Казахстана. Сейчас это самые ветреные регионы страны. Шквал пришел туда с шумной компанией дождей и гроз. Ночью температура опускается до двух градусов.

Но питомцам экопарка Костанайской области не страшны капризы погоды. Сейчас там подрастают орлята. Сотрудники казахстанской Ассоциации сохранения биоразнообразия обустроили птенцам уютное гнездо и установили десятки платформ, чтобы птицам было проще гнездиться в степи. Их естественные дома нередко разрушают пожары или хищники. В новых искусственных гнездах намного безопаснее.

Беларусь

В Беларуси снова знойно. Синоптики второй день подряд объявляют «оранжевый» уровень опасности. Воздух прогреется до 32 градусов. В целом по стране будет немного облачно и без осадков.

Из-за жаркой погоды Госавтоинспекция рекомендует проветривать салон автомобиля, пить больше воды и быть крайне внимательными на дороге. Яркие блики солнца ослепляют водителей и приводят к авариям. При недомогании, метеозависимости и сердечно-сосудистых заболеваниях автолюбителей просят отказаться от поездок.

Кыргызстан

В Бишкеке жара уступила несколько градусов, но солнце продолжает печь. Знойно и сухо практически на всей территории страны, кроме Нарынской области. Туда придут освежающие дожди и ветер порывами до 15 метров в секунду.

Пляжная погода так и тянет людей к воде не только искупаться, но и порыбачить. Так, на водохранилище в Панфиловском районе начался сезон белого амура. В середине августа рыба спускается туда по горным рекам. Вес некоторых экземпляров достигает восьми килограммов.



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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты телеканала «МИР 24».
 
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