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Чемпионат по легкой атлетике стартовал в Минске
18.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Параллельно с чемпионатом Европы по легкой атлетике в Мюнхене Минск решил провести собственный турнир. И в качестве бонуса предложил участникам необычную эстафету, где в одной команде были представители сразу нескольких видов спорта. Впечатлениями от увиденного поделилась корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
Эстафета из четырех этапов по 100 метров. 21 команда, 84 участника. Здесь не только профессиональные спринтеры, но и олимпийские чемпионы по велоспорту, биатлону и гимнастике.
«Вы не представляете, сколько здесь собрано спортсменов, и мы все увиделись – несмотря на то, что у всех спортсменов свои семьи, заботы, свои дела. Потрясающий день, потрясающий праздник», – признается председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская.
Для команды по пятиборью это еще и дополнительная проверка на выносливость. Но дистанция непривычная – намного короче. Поэтому и тактику приходится выбирать иную.
Без малого полтысячи спортсменов три дня будут разыгрывать медали. 48 дисциплин. Самая массовая – бег.
У белорусских спортсменов есть дополнительная мотивация – финансовая. В 2022 году создали Национальную легкоатлетическую лигу, где учитывают все результаты атлетов за год.
Но именно конкуренция и новые рекорды – за этим едут на международные старты. Так, главный соперник белорусского прыгуна Максима Нестеренко – россиянин Алексей Федоров. В этом году это уже его третьи соревнования в Беларуси.
Своеобразной презентацией белорусских спортивных клубов стал забег маскотов. Плюшевые талисманы соревновались на 100-метровке стадиона «Динамо» в 30-градусную жару. И все это – ради болельщиков.
Ранее белорусский Полоцк принял
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В эстафете, состоящей из четырех этапов по 100 метров, участвуют 84 спортсмена из 21 команды.
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