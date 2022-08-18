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Чемпионат по легкой атлетике стартовал в Минске

18.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Параллельно с чемпионатом Европы по легкой атлетике в Мюнхене Минск решил провести собственный турнир. И в качестве бонуса предложил участникам необычную эстафету, где в одной команде были представители сразу нескольких видов спорта. Впечатлениями от увиденного поделилась корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Эстафета из четырех этапов по 100 метров. 21 команда, 84 участника. Здесь не только профессиональные спринтеры, но и олимпийские чемпионы по велоспорту, биатлону и гимнастике.

Тест: хорошо ли вы знаете историю Олимпийских игр?

«Вы не представляете, сколько здесь собрано спортсменов, и мы все увиделись – несмотря на то, что у всех спортсменов свои семьи, заботы, свои дела. Потрясающий день, потрясающий праздник», – признается председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская.

Для команды по пятиборью это еще и дополнительная проверка на выносливость. Но дистанция непривычная – намного короче. Поэтому и тактику приходится выбирать иную.

«Мы же на тренировках и на соревнованиях тоже ускоряемся. И по 100 метров, и стреляем, и подбегаем, и по 200, и по 60. Правда, не спринтерская дистанция. Мы намного больше бегаем на соревнованиях обычно – 3 тысячи, 3200. Но сейчас попробуем себя в спринте», – говорит чемпионка мира по современному пятиборью, бронзовый призер Олимпийских игр Анастасия Прокопенко.

Без малого полтысячи спортсменов три дня будут разыгрывать медали. 48 дисциплин. Самая массовая – бег.

«Я рада, что в этом сезоне у меня получилось выступать только в Беларуси. Потому что я уже изрядно подустала из года в год ездить за границу. А здесь получилось так, что у меня появилась возможность спокойно бегать. И в целом, я считаю, что у меня получился неплохой сезон» – объясняет чемпионка Европы 2018 года в беге на 100 метров с барьерами Эльвира Герман.

У белорусских спортсменов есть дополнительная мотивация – финансовая. В 2022 году создали Национальную легкоатлетическую лигу, где учитывают все результаты атлетов за год.

«Это как бы накопительная система. После каждого старта за определенный результат начисляется конкретная сумма. И по окончании сезона полностью вся сумма выплачивается. В районе 10 тысяч рублей по итогу сезона могут спортсмены заработать», – подчеркивает спортивный директор Белорусской федерации легкой атлетики Надежда Бут-Гусаим.

Но именно конкуренция и новые рекорды – за этим едут на международные старты. Так, главный соперник белорусского прыгуна Максима Нестеренко – россиянин Алексей Федоров. В этом году это уже его третьи соревнования в Беларуси.

«Уже достаточно длительный период времени мы не выступали за рубежом. Немножечко это сбивает. Но, с другой стороны, нам надо опять думать, что мы скоро вернемся, и надо настраиваться на это. Когда нам позволили выступать уже в Беларуси, мы сюда приезжаем и чувствуем себя в соревновательной обстановке», отмечает тренер сборной России по легкой атлетике Леонид Федоров.

Своеобразной презентацией белорусских спортивных клубов стал забег маскотов. Плюшевые талисманы соревновались на 100-метровке стадиона «Динамо» в 30-градусную жару. И все это – ради болельщиков.

Ранее белорусский Полоцк принял международный культурно-спортивный фестиваль «Истоки. Шаг к Олимпу».



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Теги: Минск
 
 
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В эстафете, состоящей из четырех этапов по 100 метров, участвуют 84 спортсмена из 21 команды.
 
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