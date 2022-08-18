Чемпионат по легкой атлетике стартовал в Минске

«Вы не представляете, сколько здесь собрано спортсменов, и мы все увиделись – несмотря на то, что у всех спортсменов свои семьи, заботы, свои дела. Потрясающий день, потрясающий праздник», – признается председатель Белорусской федерации велосипедного спорта Наталья Цилинская.

Для команды по пятиборью это еще и дополнительная проверка на выносливость. Но дистанция непривычная – намного короче. Поэтому и тактику приходится выбирать иную.

«Мы же на тренировках и на соревнованиях тоже ускоряемся. И по 100 метров, и стреляем, и подбегаем, и по 200, и по 60. Правда, не спринтерская дистанция. Мы намного больше бегаем на соревнованиях обычно – 3 тысячи, 3200. Но сейчас попробуем себя в спринте», – говорит чемпионка мира по современному пятиборью, бронзовый призер Олимпийских игр Анастасия Прокопенко.

Без малого полтысячи спортсменов три дня будут разыгрывать медали. 48 дисциплин. Самая массовая – бег.

«Я рада, что в этом сезоне у меня получилось выступать только в Беларуси. Потому что я уже изрядно подустала из года в год ездить за границу. А здесь получилось так, что у меня появилась возможность спокойно бегать. И в целом, я считаю, что у меня получился неплохой сезон» – объясняет чемпионка Европы 2018 года в беге на 100 метров с барьерами Эльвира Герман.

У белорусских спортсменов есть дополнительная мотивация – финансовая. В 2022 году создали Национальную легкоатлетическую лигу, где учитывают все результаты атлетов за год.

«Это как бы накопительная система. После каждого старта за определенный результат начисляется конкретная сумма. И по окончании сезона полностью вся сумма выплачивается. В районе 10 тысяч рублей по итогу сезона могут спортсмены заработать», – подчеркивает спортивный директор Белорусской федерации легкой атлетики Надежда Бут-Гусаим.

Но именно конкуренция и новые рекорды – за этим едут на международные старты. Так, главный соперник белорусского прыгуна Максима Нестеренко – россиянин Алексей Федоров. В этом году это уже его третьи соревнования в Беларуси.

«Уже достаточно длительный период времени мы не выступали за рубежом. Немножечко это сбивает. Но, с другой стороны, нам надо опять думать, что мы скоро вернемся, и надо настраиваться на это. Когда нам позволили выступать уже в Беларуси, мы сюда приезжаем и чувствуем себя в соревновательной обстановке», отмечает тренер сборной России по легкой атлетике Леонид Федоров.

Своеобразной презентацией белорусских спортивных клубов стал забег маскотов. Плюшевые талисманы соревновались на 100-метровке стадиона «Динамо» в 30-градусную жару. И все это – ради болельщиков.