В Беларуси наградили комбайнеров-рекордсменов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси наградили преуспевающих в жатве комбайнеров. Они первые в Минской области намолотили четыре тысячи тонн зерна, сообщает «МИР 24».

Каравай, подарки и почетные грамоты. Лидеров уборочной поздравили прямо в поле. Ради рекордного результата комбайнеры трудились три недели от рассвета до заката. Работают экипажи на отечественной технике. Быть первыми на уборочной помогает хорошая урожайность зерна и погода.

«Доволен, думаю, это не последний мой предел, будем стараться пять тысяч, шесть тысяч намолотить. Как погода даст и поля чтобы были», – говорит комбайнер Сергей Максимец.

«Техника не подводит, все хорошо идет, поэтому вот такие и намолоты. И урожайность к этому же, нужно отметить, что есть урожайность. Не было бы урожайности, не было бы таких намолотов», – отметил помощник комбайнера Василий Зур.