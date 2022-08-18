|
В Беларуси наградили комбайнеров-рекордсменов
18.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси наградили
Каравай, подарки и почетные грамоты. Лидеров уборочной поздравили прямо в поле. Ради рекордного результата комбайнеры трудились три недели от рассвета до заката. Работают экипажи на отечественной технике. Быть первыми на уборочной помогает
«Техника не подводит, все хорошо идет, поэтому вот такие и намолоты. И урожайность к этому же, нужно отметить, что есть урожайность. Не было бы урожайности, не было бы таких намолотов», – отметил помощник комбайнера Василий Зур.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Только в Минской области уже есть два экипажа-трехтысячника, а по две тысячи тонн зерна собрали около 40 команд.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)