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В Беларуси наградили комбайнеров-рекордсменов

18.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси наградили преуспевающих в жатве комбайнеров. Они первые в Минской области намолотили четыре тысячи тонн зерна, сообщает «МИР 24».

Каравай, подарки и почетные грамоты. Лидеров уборочной поздравили прямо в поле. Ради рекордного результата комбайнеры трудились три недели от рассвета до заката. Работают экипажи на отечественной технике. Быть первыми на уборочной помогает хорошая урожайность зерна и погода.

«Доволен, думаю, это не последний мой предел, будем стараться пять тысяч, шесть тысяч намолотить. Как погода даст и поля чтобы были», – говорит комбайнер Сергей Максимец.

«Техника не подводит, все хорошо идет, поэтому вот такие и намолоты. И урожайность к этому же, нужно отметить, что есть урожайность. Не было бы урожайности, не было бы таких намолотов», – отметил помощник комбайнера Василий Зур.

Соревнование комбайнеров проходит по всей стране. Только в Минской области уже есть два экипажа-трехтысячника. А по две тысячи тонн зерна собрали около 40 команд.



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Только в Минской области уже есть два экипажа-трехтысячника, а по две тысячи тонн зерна собрали около 40 команд.
 
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