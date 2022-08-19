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Селекционеры Беларуси и России ведут совместную работу по восстановлению лесов
19.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия и Беларусь расширяют сотрудничество в выращивании посадочного материала. Об этом заявил министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик на встрече с делегацией специалистов Комитета лесного хозяйства Московской области, сообщает «МИР 24».
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«Технологии по выращиванию посадочного материала соответствуют и европейским, и мировым уровням, поэтому мы и принимаем наших коллег. Они изучают этот опыт, чтобы посмотреть два направления: первый – приобретать посадочный материал у нас, второе – давать свои семена и мы будем выращивать этот материал у нас», – министр лесного хозяйства Беларуси Александр Кулик.
Россияне высоко оценили селекционный фонд семеноводческого центра Беларуси. Собрали всю лесную флору страны: семена сотен растений, десятки видов шишек и, главное, 10 миллионов саженцев деревьев и кустарников. Всего 24 гектара плантаций.
40 процентов территории Беларуси покрыты лесами.
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Россияне высоко оценили селекционный фонд семеноводческого центра Беларуси.
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