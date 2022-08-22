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Погода в СНГ: Казахстан взял курс на осень, в Беларуси продолжается летний зной
22.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Облачно с прояснениями и плюс 29 будет сегодня в Москве. На неделе в столице, по данным синоптиков, ожидаются новые температурные рекорды. К четвергу воздух в столице прогреется до 34 градусов. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».
Беларусь
Сухая погода помогает проводить уборочную кампанию. В стране уже намолотили больше шести с половиной миллионов тонн зерна. Активно заготавливают и травяные корма. Чтобы жара не снижала темпы уборки, условия создали и для аграриев. В комбайнах – кондиционеры и запас питьевой воды на день.
Армения
Температура воздуха в Армении опустится на два-три градуса. Сегодня в Ереване плюс 37.
Казахстан
Казахстан взял курс на осень. На востоке страны синоптики обещают заморозки до двух градусов. На севере в прогнозе – дожди с грозами, на западе и юге – лето: сегодня без осадков до плюс 33.
Снежный барс из национального парка Алтын-Эмель стал звездой. Его поймала в кадр фотоловушка, и сама же угодила в лапы большой и любопытной кошки. Летом эти краснокнижные животные уходят в высокогорье и реже попадают в обзор видеофиксаторов.
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Сегодня синоптики обещают в Беларуси до 30 градусов тепла, переменную облачность и отсутствие осадков.
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