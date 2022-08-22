Погода в СНГ: Казахстан взял курс на осень, в Беларуси продолжается летний зной

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями и плюс 29 будет сегодня в Москве. На неделе в столице, по данным синоптиков, ожидаются новые температурные рекорды. К четвергу воздух в столице прогреется до 34 градусов. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Беларусь



В Беларуси не сдает позиции летний зной. Сегодня синоптики вновь обещают до 30 градусов тепла, переменную облачность и отсутствие осадков.

Сухая погода помогает проводить уборочную кампанию. В стране уже намолотили больше шести с половиной миллионов тонн зерна. Активно заготавливают и травяные корма. Чтобы жара не снижала темпы уборки, условия создали и для аграриев. В комбайнах – кондиционеры и запас питьевой воды на день.

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