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Погода в СНГ: Казахстан взял курс на осень, в Беларуси продолжается летний зной

22.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Облачно с прояснениями и плюс 29 будет сегодня в Москве. На неделе в столице, по данным синоптиков, ожидаются новые температурные рекорды. К четвергу воздух в столице прогреется до 34 градусов. О погоде в странах Содружества – в материале корреспондентов «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси не сдает позиции летний зной. Сегодня синоптики вновь обещают до 30 градусов тепла, переменную облачность и отсутствие осадков.

Сухая погода помогает проводить уборочную кампанию. В стране уже намолотили больше шести с половиной миллионов тонн зерна. Активно заготавливают и травяные корма. Чтобы жара не снижала темпы уборки, условия создали и для аграриев. В комбайнах – кондиционеры и запас питьевой воды на день.

Армения

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Температура воздуха в Армении опустится на два-три градуса. Сегодня в Ереване плюс 37.

От летнего зноя граждане страны и туристы спасаются в прохладной воде высокогорного озера Севан, но не всегда соблюдают правила безопасного отдыха. Лишь за сутки сотрудники МЧС спасли шестерых утопающих. Инциденты произошли на разных пляжах, купающиеся заплыли далеко от берега и не рассчитали свои силы.

Казахстан

Казахстан взял курс на осень. На востоке страны синоптики обещают заморозки до двух градусов. На севере в прогнозе – дожди с грозами, на западе и юге – лето: сегодня без осадков до плюс 33.

Снежный барс из национального парка Алтын-Эмель стал звездой. Его поймала в кадр фотоловушка, и сама же угодила в лапы большой и любопытной кошки. Летом эти краснокнижные животные уходят в высокогорье и реже попадают в обзор видеофиксаторов.



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Сегодня синоптики обещают в Беларуси до 30 градусов тепла, переменную облачность и отсутствие осадков.
 
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