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Лукашенко потребовал осваивать все возможные рынки сбыта

22.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Искать рынки сбыта и развивать импортозамещение. Такие задачи Александр Лукашенко поставил перед новым вице-премьером Беларуси Петром Пархомчиком, передает «МИР 24».

Главное поручение – не допустить снижения темпов промышленного производства и объемов экспорта. Президент предложил обратить внимание на далекие африканские страны, но и не отказываться от проверенных уже рынков сбыта.

«Можем работать на Западе, будем работать на Западе. На Юге, на Севере, на Востоке – где только мы нужны, нужна наша продукция, везде надо работать. Мы что, экономику имеем гигантскую, как Россия? Нет. Экономика компактная. То, что производим, нужно везде: и продовольствие, и удобрения минеральные. Особенно сейчас. Чтобы голода не допустить, и Запад будет покупать эти удобрения. Поэтому ни от каких рынков отказываться не надо», – отметил Лукашенко.

Президент призвал продавать не полуфабрикаты, а товары с высокой добавленной стоимостью. Это касается изделий кожевенной промышленности, картона и упаковочной бумаги.

«Надо инвестировать в то, что мы умеем делать. Произвели мы целлюлозу или еще что-то из древесины, давайте эту целлюлозу превратим в бумагу, а бумагу – в картон и упаковку. Что же мы везем куда-то этот полуфабрикат, а потом оттуда везем картон, чтобы женские колготки упаковать или парфюмерию. Надо у себя это все делать», – заявил Лукашенко.

Обсудили и белорусско-российские проекты по импортозамещению. Их – 20. В реализации некоторых есть сложности: предполагалась закупка европейского оборудования. Лукашенко поручил быстро завершить работу в рамках данных инвестиционных проектов.



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Такую задачу Александр Лукашенко поставил перед новым вице-премьером Беларуси Петром Пархомчиком.
 
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