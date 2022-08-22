Домой к Wunder Digital: большая закрытая встреча для партнеров и клиентов пройдет 26 августа

Источник материала: ProBusiness

26 августа Wunder Digital соберет своих клиентов и партнеров у себя «дома» — на террасе DOM, которая находится совсем рядом с офисом агентства. Цель мероприятия «#WUNDERЛЮДИ. Для людей и про людей» — собрать в одном месте близких, ярких и жизнестойких представителей бизнес-сообщества Беларуси. Тех, кто способен любой вызов обернуть в кейс, которым можно гордиться. Эта встреча станет площадкой, где все они смогут обменяться опытом и поддержать друг друга, чтобы уверенно двигаться вперед вопреки трудностям.

Программа мероприятия включает в себя три тематических слота. В первом спикеры агентства расскажут о трендах digital-направлений, а также инсайтах актуального маркетинга. Затем клиенты агентства поделятся опытом работы с Wunder Digital на примере реальных кейсов. А в третьем блоке слово возьмут партнеры компании, которые подготовили собственные презентации по актуальным вопросам разработки стратегий, продакшена и ведения SMM в кризисные времена. Встреча «#WUNDERЛЮДИ. Для людей и про людей» обещает быть теплой, атмосферной и обогащающей новыми знаниями.

Когда: 26 августа

Начало: 13:00

Где: Терраса DOM (ул. Революционная, 26)

Все участники встречи “#WUNDERЛЮДИ. Для людей и про людей» получат персональное приглашение от СЕО Wunder BY Натальи Цариковой. Это закрытое мероприятие пройдет в офлайн-формате.